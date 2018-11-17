Юсков завоевал золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Российский конькобежец Денис Юсков добился победы на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро. Россиянин показал лучший результат дня, пробежав "полуторку" за 1 минуту 44,550 секунды​​​.

Второе место занял голландец Кьелд Нейс (1.44,819). В тройке лучших оказался еще один представитель Нидерландов Патрик Руст (1.45,124), сообщает РИА Новости.

Российский конькобежец Сергей Трофимов расположился на 13-й позиции (1.46,844). Напомним, что ранее на этапе Кубка мира в Японии Ольга Фаткулина стала третьей на дистанции 500 метров.