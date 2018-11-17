Первый концлагерь в России построили англичане

Мало кто это осознает, но закончилась Первая мировая война в России, уже после того, как в Европе 100 лет назад было объявлено перемирие. Справедливости ради, первыми историю того, как в Архангельской области именно британский Экспедиционный корпус организовал первый в России концлагерь, раскопали наши коллеги с ВВС.

Уникальные кадры кинохроники. Архангельск. Август 1918-го. С крейсера "Олимпия" по перекинутым на корабль доскам спускаются солдаты 339-го пехотного полка 85-й дивизии армии США — призывники штата Мичиган и Детройт, которые прошли месячные курсы военной подготовки на родине. В этом парадном строю идет, возможно, Герман Йоппе, рядовой первого класса, а в мирной жизни — владелец небольшого магазинчика по продаже семян в Кентукки.

Его сыновья Джон и Джесси. Возраст каждого перевалил за восьмой десяток. Позади долгий перелет из Атланты в Архангельск — с пересадкой в Москве, впереди еще пять часов на электричке до станции Обозерская. Там и проходила линия фронта войны, о которой в российских исторических архивах сохранилось мало сведений. Возможно, и потому, что большевики в феврале 1918 года сами разрешили англичанам -тогда еще союзникам по Первой мировой — высадить свой десант в Мурманске для охраны железной дороги.

Телеграмма от 1 марта 1918 года. Нарком иностранных дел Лев Троцкий — главе мурманского Совдепа Юрьеву: "Принять всякое содействие союзных миссий и противопоставить все препятствия против хищников".

"Были попытки наладить контакты с Совнаркомом, были реальные попытки вести переговоры с Троцким, Лениным. Более того, когда в феврале немцы начали наступление на Петроград, есть реальные факты того, что французские офицеры помогали, в частности, взрывать мосты перед наступающими немцами", — рассказал Василий Цветков, профессор, доктор исторических наук.

Но, Ленин подписал с кайзеровской Германией Брест-Литовский мирный договор.

Войска Антанты не ушли. Наоборот, стали наращивать свое присутствие, чтобы сохранить Восточный фронт — принудить Россию к войне. Всего на Север высадилось 25 тысяч человек.

За сто лет траншеи, конечно, заросли, но их еще здесь можно увидеть. По ним и продвигались американские солдаты роты "М" 333-го полка. Это единственное место в России, где сохранились и фортификационные сооружения времен Гражданской войны, так называемый блокгауз-36, где можно было укрыться от постоянных бомбежек. Металлоискатель пищит, не умолкая.

"На этом месте был мой отец. Здесь он принял первые сражение. Я думаю о том, что он тогда чувствовал", — говорит Джон Йоппе, сын участника военной экспедиции в Россию 1918-1919 годов.

Ни Франция, ни Британия, ни Америка официально войну России не объявляли.

Присутствие иностранного контингента на территории нашей страны объяснялось тактическими задачами: охраной портов, коммуникаций . А вот стратегической целью, считает историк Василий Цветков, была смена правительства на марионеточное.

"Во многом это был расчет на то, что та политическая сила, на которую они надеялись, окажется в России единственным законным легитимным правительством и, естественно, будет зависеть в очень большой степени от стран Антанты, не от Германии ни в коем случае, ни от Австро-Венгрии, которая к этому времени уже развалилась, а от США, Франции и Англии", — отметил Василий Цветков.

Здесь применялось оружие самого массового истребления того времени: самолеты, танки, дальнобойная артиллерия, бронепоезда, химические снаряды. Взрываясь, такие снаряды разбрызгивают взвесь на основе мышьяка — это отравляющее вещество – которая тут же испаряется. 50% пораженных умирали в течение минуты. В этой земле до сих пор лежат неразорвавшиеся мины и снаряды той войны. И порох в них еще не отсырел.

Но главным оружием большевиков было слово. "Большевики приносили листовки и кричали по-английски: Американцы, почему вы здесь? Война закончилась", — сказал Майкл Гроббел — президент Ассоциации памяти ветеранов экспедиции "Полярный медведь".

11 ноября 1918 года. Первая мировая закончилась подписанием договора со всеми воющими сторонами, однако в России пушки не умолкали.

"23 декабря 1917 года в Париже было подписано секретное соглашение между Францией и Великобританией о разделе сфер влияния в России. Формально тогда делили южную зону, но вскоре к этому добавляется неформально то, что север относится к зоне влияния Великобритании", — пояснил Владислав Голдин — профессор, доктор исторических наук, президент Ассоциации исследователей Гражданской войны в России.

Их военная кампания потерпела поражение, считают историки, от того, что интервенты повели себя как варвары. В России они использовали опыт колониальных войн.

В концлагерь, построенный англичанами на острове Мудьюг, ссылали по одному только подозрению в помощи партизанам и большевикам. Каждый день здесь гибли сотни человек, ведь бараки не отапливались, а заключенных почти не кормили

В то же время проходил грабеж бывшей Российской империи. Только с севера России оккупанты вывезли товара на 150 миллионов рублей золотом.

"Та помощь военная, которая оказывалась, шла в счет долга России. С Севера пытались вывезти все что только возможно, в первую очередь лес, меха. И меняется отношение, эти надежды интеллигенции, средних слоев , которые уже были. У них начитают что-то реквизировать и занимать их помещения", — рассказал Владислав Голдин.

От них отвернулись и те, кто раньше поддерживал. В белых частях начинаются восстания, местные население уходит в партизаны. Советское правительство, организовав систему всевобуча, пополнило части Красной Армии, которая перешла в наступление. Осенью 1919-го интервенты начали срочную эвакуацию своих войск.

Вместе с винтовкой дед Майкла привозит в Америку флаг, с которым его рота шла в атаку на русские города и деревни. На флаге до сих пор действующего 339-го полка армии США вышит девиз на старорусском языке: "Штык решает". Принцип исключительного главенства оружия, которое, впрочем, в этой истории оказалось бессильно перед силой духа тех, кто защищал свою страну от чужаков.