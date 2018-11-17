Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 ноября 201821:42 Александр Лукьянов

Первый концлагерь в России построили англичане

Мало кто это осознает, но закончилась Первая мировая война в России, уже после того, как в Европе 100 лет назад было объявлено перемирие. Справедливости ради, первыми историю того, как в Архангельской области именно британский Экспедиционный корпус организовал первый в России концлагерь, раскопали наши коллеги с ВВС.

Уникальные кадры кинохроники. Архангельск. Август 1918-го. С крейсера "Олимпия" по перекинутым на корабль доскам спускаются солдаты 339-го пехотного полка 85-й дивизии армии США — призывники штата Мичиган и Детройт, которые прошли месячные курсы военной подготовки на родине. В этом парадном строю идет, возможно, Герман Йоппе, рядовой первого класса, а в мирной жизни — владелец небольшого магазинчика по продаже семян в Кентукки.

Его сыновья Джон и Джесси. Возраст каждого перевалил за восьмой десяток. Позади долгий перелет из Атланты в Архангельск — с пересадкой в Москве, впереди еще пять часов на электричке до станции Обозерская. Там и проходила линия фронта войны, о которой в российских исторических архивах сохранилось мало сведений. Возможно, и потому, что большевики в феврале 1918 года сами разрешили англичанам -тогда еще союзникам по Первой мировой — высадить свой десант в Мурманске для охраны железной дороги.

Телеграмма от 1 марта 1918 года. Нарком иностранных дел Лев Троцкий — главе мурманского Совдепа Юрьеву: "Принять всякое содействие союзных миссий и противопоставить все препятствия против хищников".

"Были попытки наладить контакты с Совнаркомом, были реальные попытки вести переговоры с Троцким, Лениным. Более того, когда в феврале немцы начали наступление на Петроград, есть реальные факты того, что французские офицеры помогали, в частности, взрывать мосты перед наступающими немцами", — рассказал Василий Цветков, профессор, доктор исторических наук.

Но, Ленин подписал с кайзеровской Германией Брест-Литовский мирный договор.

Войска Антанты не ушли. Наоборот, стали наращивать свое присутствие, чтобы сохранить Восточный фронт — принудить Россию к войне. Всего на Север высадилось 25 тысяч человек.

За сто лет траншеи, конечно, заросли, но их еще здесь можно увидеть. По ним и продвигались американские солдаты роты "М" 333-го полка. Это единственное место в России, где сохранились и фортификационные сооружения времен Гражданской войны, так называемый блокгауз-36, где можно было укрыться от постоянных бомбежек. Металлоискатель пищит, не умолкая.

"На этом месте был мой отец. Здесь он принял первые сражение. Я думаю о том, что он тогда чувствовал", — говорит Джон Йоппе, сын участника военной экспедиции в Россию 1918-1919 годов.

Ни Франция, ни Британия, ни Америка официально войну России не объявляли.

Присутствие иностранного контингента на территории нашей страны объяснялось тактическими задачами: охраной портов, коммуникаций . А вот стратегической целью, считает историк Василий Цветков, была смена правительства на марионеточное.

"Во многом это был расчет на то, что та политическая сила, на которую они надеялись, окажется в России единственным законным легитимным правительством и, естественно, будет зависеть в очень большой степени от стран Антанты, не от Германии ни в коем случае, ни от Австро-Венгрии, которая к этому времени уже развалилась, а от США, Франции и Англии", — отметил Василий Цветков.

Здесь применялось оружие самого массового истребления того времени: самолеты, танки, дальнобойная артиллерия, бронепоезда, химические снаряды. Взрываясь, такие снаряды разбрызгивают взвесь на основе мышьяка — это отравляющее вещество – которая тут же испаряется. 50% пораженных умирали в течение минуты. В этой земле до сих пор лежат неразорвавшиеся мины и снаряды той войны. И порох в них еще не отсырел.

Но главным оружием большевиков было слово. "Большевики приносили листовки и кричали по-английски: Американцы, почему вы здесь? Война закончилась", — сказал Майкл Гроббел — президент Ассоциации памяти ветеранов экспедиции "Полярный медведь".

11 ноября 1918 года. Первая мировая закончилась подписанием договора со всеми воющими сторонами, однако в России пушки не умолкали.

"23 декабря 1917 года в Париже было подписано секретное соглашение между Францией и Великобританией о разделе сфер влияния в России. Формально тогда делили южную зону, но вскоре к этому добавляется неформально то, что север относится к зоне влияния Великобритании", — пояснил Владислав Голдин — профессор, доктор исторических наук, президент Ассоциации исследователей Гражданской войны в России.

Их военная кампания потерпела поражение, считают историки, от того, что интервенты повели себя как варвары. В России они использовали опыт колониальных войн.

В концлагерь, построенный англичанами на острове Мудьюг, ссылали по одному только подозрению в помощи партизанам и большевикам. Каждый день здесь гибли сотни человек, ведь бараки не отапливались, а заключенных почти не кормили

В то же время проходил грабеж бывшей Российской империи. Только с севера России оккупанты вывезли товара на 150 миллионов рублей золотом.

"Та помощь военная, которая оказывалась, шла в счет долга России. С Севера пытались вывезти все что только возможно, в первую очередь лес, меха. И меняется отношение, эти надежды интеллигенции, средних слоев , которые уже были. У них начитают что-то реквизировать и занимать их помещения", — рассказал Владислав Голдин.

От них отвернулись и те, кто раньше поддерживал. В белых частях начинаются восстания, местные население уходит в партизаны. Советское правительство, организовав систему всевобуча, пополнило части Красной Армии, которая перешла в наступление. Осенью 1919-го интервенты начали срочную эвакуацию своих войск.

Вместе с винтовкой дед Майкла привозит в Америку флаг, с которым его рота шла в атаку на русские города и деревни. На флаге до сих пор действующего 339-го полка армии США вышит девиз на старорусском языке: "Штык решает". Принцип исключительного главенства оружия, которое, впрочем, в этой истории оказалось бессильно перед силой духа тех, кто защищал свою страну от чужаков.

Сейчас

20:59

Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

20:36

Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

20:11

Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

19:50

Подмосковный ревнивец расстрелял бывшую с мужем, а затем убил себя

19:30

В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

19:09

Умер Евгений Осин

17:56

В Грозном подорвалась молодая смертница

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Умер в одиночестве: у Осина отнимались ноги, были цирроз и нервное истощение

Умер в одиночестве: у Осина отнимались ноги, были цирроз и нервное истощение

1 час назад
Тело грозненской смертницы осмотрят саперы и собаки

Тело грозненской смертницы осмотрят саперы и собаки

2 часа назад
Гибель людей в ДТП с автобусом и поездом: виновник задержан, возбуждено дело

Гибель людей в ДТП с автобусом и поездом: виновник задержан, возбуждено дело

2 часа назад
Вне конкуренции: Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

Вне конкуренции: Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

2 часа назад
Не только эмоции: МКФ оставит Петербургу нечто материальное

Не только эмоции: МКФ оставит Петербургу нечто материальное

48 минут назад
Путин в субботу побывал в Печорах

Путин в субботу побывал в Печорах

1 час назад
Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не останется в стороне

Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не останется в стороне

1 час назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Ветеран, у которого аферисты отобрали квартиру в Москве, умер от инфаркта

Ветеран, у которого аферисты отобрали квартиру в Москве, умер от инфаркта

8 часов назад
В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

3 часа назад
Порошенко похвастался отношениями с американцами, которых до него не было

Порошенко похвастался отношениями с американцами, которых до него не было

2 часа назад
Папа Римский собрал 16 миллионов евро для Донбасса

Папа Римский собрал 16 миллионов евро для Донбасса

1 час назад
"Демон" и еретический Иисус: выставка в Ватикане

"Демон" и еретический Иисус: выставка в Ватикане

1 час назад
Первый концлагерь в России построили англичане

Первый концлагерь в России построили англичане

1 час назад
По итогам топливных протестов во Франции задержаны более 100 человек

По итогам топливных протестов во Франции задержаны более 100 человек

57 минут назад
Шведы обыграли команду Турции и сохранили шансы на повышение в Лиге наций

Шведы обыграли команду Турции и сохранили шансы на повышение в Лиге наций

1 час назад
Маша, Медведь и "кремлевская пропаганда": Лондону посоветовали создать "антимультипликационный центр"

Маша, Медведь и "кремлевская пропаганда": Лондону посоветовали создать "антимультипликационный центр"

2 часа назад
Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

2 часа назад
Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

2 часа назад
Уральца в самолете избили две женщины

Уральца в самолете избили две женщины

3 часа назад
В Крыму нашли уникальную усадьбу

В Крыму нашли уникальную усадьбу

3 часа назад
Сирийские террористы потеряли форпост в каньоне Телль-эс-Сафа

Сирийские террористы потеряли форпост в каньоне Телль-эс-Сафа

3 часа назад
Уровень владения матом — Газманов: у Шнура уши бы "свернулись трубочкой"

Уровень владения матом — Газманов: у Шнура уши бы "свернулись трубочкой"

3 часа назад
Bloomberg назвал СП-2 "памятником" энергозависимости ЕС от России

Bloomberg назвал СП-2 "памятником" энергозависимости ЕС от России

3 часа назад
КХЛ. ЦСКА одержал девятую победу подряд в матче с "Нефтехимиком"

КХЛ. ЦСКА одержал девятую победу подряд в матче с "Нефтехимиком"

3 часа назад
Франция озвучила условие участия России в G7

Франция озвучила условие участия России в G7

3 часа назад
Итоговый турнир АТР. Зверев выиграл полуфинал у Федерера

Итоговый турнир АТР. Зверев выиграл полуфинал у Федерера

3 часа назад
Игумен-соблазнитель Пальчиков сослан в монастырь

Игумен-соблазнитель Пальчиков сослан в монастырь

4 часа назад
Тарасова и Морозов победили в Москве, несмотря на травму партнерши

Тарасова и Морозов победили в Москве, несмотря на травму партнерши

4 часа назад
Российские керлингистки победили немок в стартовой игре чемпионата Европы

Российские керлингистки победили немок в стартовой игре чемпионата Европы

4 часа назад
Под Питером запустили тактическую ракету "Точка-У"

Под Питером запустили тактическую ракету "Точка-У"

4 часа назад
Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

4 часа назад
Защитный корпус подлодки San Juan полностью деформирован взрывом

Защитный корпус подлодки San Juan полностью деформирован взрывом

4 часа назад
Трамп все еще доверяет Пенсу

Трамп все еще доверяет Пенсу

4 часа назад
Бойко попробует заменить Порошенко

Бойко попробует заменить Порошенко

4 часа назад
Медведев в неформальной одежде прогулялся по Порт-Морсби

Медведев в неформальной одежде прогулялся по Порт-Морсби

4 часа назад
Псевдодокументальный фильм "Донбасс" взял Золотой флюгер Фестиваля европейского кино

Псевдодокументальный фильм "Донбасс" взял Золотой флюгер Фестиваля европейского кино

5 часов назад
Названы самые опасные и безопасные для туристов страны

Названы самые опасные и безопасные для туристов страны

5 часов назад
Калифорнийский огонь прошел в метре от дома Энтони Хопкинса и сжег все вокруг

Калифорнийский огонь прошел в метре от дома Энтони Хопкинса и сжег все вокруг

5 часов назад
Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

5 часов назад
"Кто заказал Катю Гандзюк": активисты расписали забор особняка Авакова

"Кто заказал Катю Гандзюк": активисты расписали забор особняка Авакова

5 часов назад
Путин очаровал провизоров аптеки и сделал их звездами

Путин очаровал провизоров аптеки и сделал их звездами

6 часов назад
Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки

Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки

6 часов назад
"Уличный демократ" Пашинян огорчил белорусские власти

"Уличный демократ" Пашинян огорчил белорусские власти

7 часов назад
Пожар на московском НПЗ: огненный столб был виден за несколько километров

Пожар на московском НПЗ: огненный столб был виден за несколько километров

7 часов назад
Мэй спасается от проблем при помощи виски

Мэй спасается от проблем при помощи виски

7 часов назад
"Игрушка в чужих руках": Помпео пообещал Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией"

"Игрушка в чужих руках": Помпео пообещал Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией"

8 часов назад
Россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане запретили въезд на Украину

Россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане запретили въезд на Украину

9 часов назад
Греф рассказал о большом шаге вперед

Греф рассказал о большом шаге вперед

9 часов назад
Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены после инцидента в Германии

Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены после инцидента в Германии

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

11 часов назад
Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

13 часов назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

16.11.2018 16:27
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

16.11.2018 16:21
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

16.11.2018 11:15