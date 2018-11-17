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17 ноября 201822:01 Ася Емельянова

"Демон" и еретический Иисус: выставка в Ватикане

19 ноября в соборе Святого Петра в Ватикане тысячи людей со всего мира смогут увидеть уникальные картины и иконы из музеев Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода и Перми. Специальный и сложнейший проект Минкульта и Третьяковской галереи по отправке русских шедевров стал возможен благодаря содействию фонда "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Как проходили транспортировка и монтаж?

Ну, что с ним, с "Демоном", могло случиться в дороге? Не подменили же? Но первое, что проверяют кураторы, "почерк на бумаге – наш", инвентарный номер совпадает – "5600" — и только теперь, не дыша, с фонариком изучаем каждую трещинку.

К путешествию "Демона" готовили — укрепляли красочный слой. Картина сложная — трещины и расслоение. Врубель много раз ее переписывал. И не просто переписывал – соскабливал. Десятки раз.

Ревизию проводят вместе реставраторы России и Италии, сверяясь с каждой строчкой в отчете. Читаем: "Участки механического кракелюра местами с приподнятостью краев стабильны. Ярко выраженный слом по внутреннему ребру нижней планки подрамника, правее фигуры участки сломов с единичными мелкими утратами. Вертикальный потек пожелтевшего лака. Третьяковка сдала. Ватикан принял.

А за нашими иконами будут следить специальные датчики. 19 климатических витрин заказали в Германии к этой выставке. Правильная влажность — 50%. Это же дерево. "Троица". Паисий. XV век! Каждый ящик — по размеру, чтобы не "напрягать" икону, крепления укутаны войлоком. Сделано все, чтобы иконам было комфортно.

Комфортно будет и зрителю — стекло на всех картинах и витринах — антибликовое и антивандальное. С охраной в Ватикане — полный порядок. Крыло Карла Великого с шедеврами Третьяковки охраняет швейцарская гвардия .

Переносимся в Москву, в Третьяковку, ведь год готовились, решали, чем можно ответить на Рафаэля, на Караваджо, на Беллини — шедевры Пинакотеки Ватикан привез в 2016-м. Ответный визит готовили вместе с вятским музеем, Музеем Рублева, пермской галереей и многими другими.

Некоторые работы никогда не покидали Россию. "Неутешное горе" Крамского, к примеру, в том числе и из-за своих размеров: работа такая огромная, что в Рим ее отправляли в двух ящиках, — отдельно холст и раму.

За финансирование этого бесценного проекта и каталога снова отвечал благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". С Третьяковкой фонд связывают 12 лет дружбы и сотни проектов.

Мы снова в Ватикане. Проверяем, каков он, эффект "Демона", опрашиваем первых зрителей, но сначала – охрану и техперсонал. Это только кажется, что в искусстве они не понимают.

Зрителя заставят поработать: коридор Бернини — под наклоном. "Паломничество" — так на итальянский перевели название выставки — нужно будет совершить. С куратором и автором экспозиции Аркадием Ипполитовым идем между ящиков. Поворачиваем голову направо, налево, читаем композицию. Отказавшись от хронологического подхода, он создавал пары, заставляя XV век вступать в диалог с XIX. Малевич здесь рядом с со "Страшным судом" XVI века и еще непонятно? кто более авангарден. Петров-Водкин рядом сj святым Георгием — небесным покровителем России.

Центр экспозиции — "Христос в темнице" (XVIII век) — по сути еретический образ, ведь объемные изображения Иисуса были запрещены. Крутимся, цепляем взглядом "Христа в пустыне" Крамского и портрет Достоевского, нащупываем аналогии. Разгадывать эти головоломки страшно и интересно. Директор музеев Ватикана Барбара Йатта — русская по бабушке — не может дождаться, когда закончат монтаж, чтобы лично пройтись по коридору Карла Великого.

"Я заинтригована. Увидела краем глаза некоторые вещи, которые кураторы решили повесить вместе, которые кажутся, на первый взгляд, несовместимыми. Но когда их видишь вместе, понимаешь, почему они это сделали", — сказала Йатта.

Выставка — бесплатная. Она останется в Италии до февраля. Русский путь от Дионисия до Малевича проделают миллионы человек, ведь музеи Ватикана — одни из самых посещаемых в мире.

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