Бельгия усилит военное присутствие на "восточном фланге" НАТО

Министерство обороны Бельгии решило в будущем году усилить военное присутствие своей страны на "восточном фланге" НАТО. Так, согласно принятому решению, в 2019 году в Балтийское море будет направлен бельгийский военные фрегат, на борту которого будет экипаж в 175 человек, а также минный тральщик ВМС с экипажем в 45 человек. Оба корабля будут находиться там четыре месяца.

Кроме того, на базе НАТО в Литве будут размещены четыре истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС Бельгии и около 55 бельгийских военных.

В том же 2019 году Минобороны Бельгии направит в распоряжение НАТО в странах Балтии и Польши два бронетанковых подразделения с 250 военными, которые призваны усилить британский и немецкий контингенты в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Многонациональные батальоны были размещены по просьбе Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Решение было принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Они действуют на основе ротации: в январе 2018 года военнослужащих из Франции сменили датчане.