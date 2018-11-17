Ударилась челюстью об лед, набирая скорость: тренеры рассказали о состоянии Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая с Владимиром Морозовым, получила травму на тренировке, когда пара набирала скорость для захода на элемент. Тарасова столкнулась с фигуристом Александром Коровиным, стоявшим у борта, после чего ударилась челюстью о лед.

Спортсменке оказали помощь, но продолжить тренировку она не смогла, сообщает RT. Однако, по словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, травма не должна помешать фигуристке продолжить их с Морозовым выступление на этапе Гран-при в Москве.

Как рассказала тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер, фигуристку отправили в больницу, чтобы наложить швы в области челюсти. По словам другого тренера пары Максима Транькова, о снятии с соревнований речи не идет, передает сайт "360".

Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Накануне они обновили рекорд мира в этой дисциплине, набрав 78,47 балла. Произвольную программу они представят в субботу, 17 ноября.