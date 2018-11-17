Определился состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

В финском Контиолахти у биатлонистов завершилась вторая спринтерская гонка, которая определила, кто из спортсменов отправится на три первых этапа Кубка мира. Победу, как и в прошлый раз, одержал Дмитрий Малышко, обеспечивший себя место в сборной России.

По результатам двух гонок в состав нашей команды также пробились Александр Логинов и Алексей Слепов. В сборную России войдет и Антон Шипулин, ставший третьим в общем зачете Кубке мира прошлого сезона.

Тренерский штаб национальной команды чуть позже определится еще с одним биатлонистом, который войдет российский состав.

Напомним, что первый этап Кубка мира состоится в словенской Поклюке. Соревнования пройдут с 30 ноября по 9 декабря 2018 года.