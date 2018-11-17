"Игрушка в чужих руках": Помпео пообещал Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией"

Вашингтон не интересует Украина, его цель – противостояние России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. И добавил, что не стоит заблуждаться, США не волнует территориальная целостность и экономическое возрождение Украины.

Киев используется как инструмент давления на Россию, для создания ей проблем. Поэтому американцы поддерживали Майдан. Украине пора осознать свои национальные интересы и перестать быть игрушкой в чужих руках, подытожил политик.

Такая реакция последовала на слова Майка Помпео о помощи Украине. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с "российской агрессией"​​​. Помпео добавил, что у Украины нет большего друга, чем США.

США будут обеспечивать России соответствующие последствия, пока Москва не реализует Минские соглашения и не вернет Крым.

Помпео сообщил, что обсуждал с Климкиным демократические реформы и независимость судов, отношения Украины с соседями и права человека, передает РИА Новости