МИД РФ: "меморандум о взаимопонимании" нарушает Конвенцию о запрете химоружия

МИД России сообщил о планах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и международного механизма по содействию расследованиям преступлений против международного права в Сирии заключить "меморандум о взаимопонимании". По мнению российского министерства, документ составлен с нарушениями и будет противоречить положениям Конвенции о запрещении химоружия и принципам самой ОЗХО о конфиденциальности.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что, по имеющейся информации, между ОЗХО и сформированным согласно принятой Генассамблеей ООН резолюцией "международным беспристрастным механизмом" для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, будут определены параметры взаимодействия посредством заключения некоего "меморандума о взаимопонимании".

Однако в МИД РФ это вызывает ряд серьезных вопросов. В ведомстве считают, что данный документ был составлен с многочисленными нарушениями. Там заявили, что Москва рассчитывает, что стороны пересмотрят свою позицию о заключении меморандума.