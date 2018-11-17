Скончался разработчик китайских атомных и водородных бомб

Известный китайский физик-ядерщик, член Академии наук Китая Чэн Кайцзя умер на 101 году жизни в Пекине.

Чэн Кайцзя – один из ключевых деятелей национальной ядерной программы КНР, разработчик первой атомной и водородной бомбы.

Работал над ядерной программой с 1960 года, первым в стране смог рассчитать температуру и давления в эпицентре ядерного взрыва, причем все вычисления делал на бумаге.

В 1964 году Китай впервые испытал атомную бомбу на основе урана-235.

В 1999 году Чэн Кайцзя стал лауреатом высшей государственной награды КНР за научно-технические разработки, передает ТАСС.