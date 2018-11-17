Выборы в Европарламент: нечистоплотность и национализм

В МИД РФ назвали "нечистоплотным" использование националистических идей для борьбы за голоса избирателей на выборах в Европарламент, которые состоятся в 2019 году.

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте в субботу, на этих выборах национально-ориентированные силы, выступающие против дальнейшей федерализации ЕС, по предварительным опросам, могут получить больше мандатов, чем раньше.

В МИД обратили внимание, что памятные мероприятия по случаю столетия окончания Первой Мировой войны привели к тому, что в некоторых европейских столицах пытаются провести "более чем сомнительные параллели" между нынешней ситуацией на континенте и периодами, предшествовавшими обоим мировым конфликтам. В ведомстве напомнили, что Первая Мировая война стала "следствием стремления тогдашних великих держав к европейской и глобальной гегемонии, к переделу сфер влияния. Там подчеркнули, что знак равенства между защитой национальных интересов и национализмом ставить недопустимо.

Кроме того, в МИД РФ указали, что оправдания западных стран по поводу увеличения военных расходов из-за внешнего врага являются надуманными.

Памятные торжества, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918 года, прошли в Париже на этой неделе. В них, в частности, принял участие президент России Владимир Путин.