"Уличный демократ" Пашинян огорчил белорусские власти

В МИДе Белоруссии назвали неприемлемыми заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес белорусского президента Александра Лукашенко. Пашинян ранее заявил о намерении "потребовать объяснений" у президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, высказавшихся о нынешней ситуации с руководством Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Прежний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров 2 ноября был снят с этой должности по инициативе армянской стороны, после чего вернулся в Армению. Там его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В Ереване считают, что пост генсека организации должен остаться за Арменией до 2020 года, так как ее представитель был отозван досрочно.

Вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсуждаться на встрече глав государств-членов ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря. При этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже заявил, что на саммите глав стран ОДКБ в Астане 8 ноября решили: следующим генеральным секретарем ОДКБ должен стать представитель Белоруссии.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что у него есть три возможных кандидатуры на пост генсека ОДКБ, если право назначения главы организации перейдет Минску. По мнению Пашиняна, Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.

В межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета, заявил в связи с этим пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике", — приводит его слова сайт белорусского МИД.