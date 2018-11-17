Партнер Сироткина Лэнс Стролл: машина Williams вызывает отвращение

Напарник россиянина Сергея Сироткина по формулической команде Williams канадец Лэнс Стролл после того, как подписал контракт с другой "конюшней" Force India, отбросил политкорректность и раскритиковал машину, которой управлял весь сезон.

"Конечно, я ждал лучшего от команды в своем втором сезоне в "Формуле-1", – цитирует Стролла "Спорт-экспресс". – Мы просто не знали, как двигаться вперед. С первой гонки у меня такая же машина, как сейчас. Я управлял этой машиной с отвращением".

По словам канадского гонщика болид Williams был неспособен к борьбе: "В таких условиях невозможно прогрессировать. Сезон вышел очень неприятным, но я должен был как-то это пережить. Я съел этот черствый хлеб и надеюсь, что 2019 год будет намного лучше".