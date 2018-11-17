Названы самые опасные и безопасные для туристов страны

Составлен рейтинг стран самых опасных и безопасных для путешествий в 2019 году. Интерактивная карта "Travel Risk Map" размещена на сайте проекта International SOS.

Карта рисков путешествий отображает рейтинг рисков для здоровья и рейтинг риска для безопасности в каждой стране. Страны и риски безопасности путешествий оцениваются как "экстремальные", "высокие", "средние", "низкие" или "незначительные".

Создатели карты отмечают, что помимо общего рейтинга существуют различные уровни рисков внутри стран. Так, Украина, Мексика, Египет и Индия в целом относятся к категории стран со "средним" рейтингом риска для путешественников. Однако в отдельных регионах этих стран риски возрастают до "высоких".

Самыми опасными для туристов странами в 2019 году станут Ливия, Афганистан, Сомали, Йемен, Южный Судан и Мали. По оценкам специалистов, в этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и есть серьезные опасности при передвижении по дорогам. Для здоровья опаснее всего посещать Южный Судан, Берег Слоновой Кости и Сьерра-Леоне в Африке. Проблемы с дорожной безопасностью есть в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане.

Самыми безопасными стали Норвегия, Финляндия и Исландия. Эти же страны были лидерами рейтинга безопасности в прошлом году. "Незначительные риски" поджидают путешественников по Дании, Швейцарии, Словении и Гренландии.

Интерактивная карта имеет возможности детализации, чтобы рассмотреть конкретные зоны в странах, которые имеют более высокий рейтинг риска. Работает и функция поиска по стране/городу.