На Западе заявили, что Маша "ведет себя по-путински", а Медведь меняет сознание детей

Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" назвали инструментом "кремлевской пропаганды" и "мягкой силы" России. Об этом пишет британская The Times.

"Маша вздорная, даже злобная, но также и храбрая. Она старается прыгнуть выше головы. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", — поведал изданию профессор Букингемского университета, эксперт в сфере безопасности и разведки Энтони Глиз.

Второй главный герой мультсериала, Медведь, напомнил автору статьи — корреспонденту по сектору технологий Марку Бриджу — мнение преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги о том, что этот персонаж призван "изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный". Хыбемяги считает мультсериал элементом российской гибридной войны и видит в нем угрозу национальной безопасности Эстонии.

Литовских критиков смутила фуражка пограничника СССР на Машиной голове в той серии, где она гонит зайца с огорода Медведя. В Вильнюсе посчитали, что таким образом Россия демонстрирует "защиту своих границ".

Количество подписчиков англоязычного канала мультсериала "Маша и Медведь" на YouTube слегка превышает 4,2 миллиона человек, русскоязычного — составляет около 17,7 миллиона. Создатель мультсериала — студия "Анимаккорд" — заявила через свою пресс-службу, что "Маша и Медведь" — независимый проект, не получавший государственного финансирования, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Facebook "новым анекдотом" от британцев: по ее словам, британский проект Bellingcat, опубликовав "новое расследование" о предполагаемых отравителях Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове, сам вывел себя на чистую воду.