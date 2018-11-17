Тарасова и Морозов победили в Москве, несмотря на травму партнерши

Спортивная пара сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами домашнего этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Напомним, что несколькими часами ранее партнерша чемпионской пары получила травму при падении на лед и даже отправилась в больницу.

Однако повреждение у Тарасовой было не столь серьезным, чтобы не выйти на произвольную программу. Наш дуэт выиграл с результатом 220,25 балла, опередив вторых призеров Гран-при России на 16 очков. Серебро у итальянцев Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, юронза – у второй пары хозяев Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.