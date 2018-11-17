Итоговый турнир АТР. Зверев выиграл полуфинал у Федерера

На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, что проходит в столице Великобритании, определился первый финалист. Им стал русский немец Александр Зверев. Пятая ракетка мира выиграл полуфинал у третьей – швейцарца Роджера Федерера, — 7:5, 7:6.

Матч получился крайне напряженным и непредсказуемым, хотя и завершился в двух партиях. Но в первой успех Звереву принес единственный брейк, а во второй соперники после обмена взятием чужих подач, долго шли буквально нога в ногу и немец выиграл укороченный гейм со счетом 7:5.

В финале Зверев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель ЮАР Кевин Андерсон. Их поединок состоится поздно вечером в субботу, 17 ноября.