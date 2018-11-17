Лига наций. Сербия выиграла у соседей из Черногории

Футбольная Лига наций выходит на финишную прямую. Очередной игровой день в новом континентальном турнире национальных сборных открыли команды Сербии и Черногории, которые встречались в рамках группы "С4". Победили сербы – 2:1.

На белградском стадионе "Райко Митич" хозяева после затяжной разведки смогли забить в середине первого тайма друг за другом два гола: отличились Ляйич и Митрович. В дальнейшем хозяева ясно играли "по счету", а черногорцам не хватало остроты в атаке. Тем не менее, Мугоша один гол отыграл.

Сербия уверенно лидирует в группе, набрав 11 очков. У Черногории 7 после пяти матчей, Румыния набрала 6 баллов после 4-х встреч, у Литвы очков нет. Сербам для общего успеха достаточно победить дома литовцев или дождаться потери хотя бы одного очка в двух матчах румын.