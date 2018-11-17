Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

Один человек погиб, еще 106 пострадали – пятеро из них получили тяжелые травмы – в ходе топливных протестов во Франции. Ранее сообщалось о 47 раненых. Еще 52 демонстранта были задержаны, 38 из них – арестованы.

Французы недовольны повышением цен на бензин. По всей стране в протестах приняли участие около 244 тысяч человек, уточняет РИА Новости.

Недалеко от резиденции президента и МВД Пятой республики акция еще не закончились. Она собрала порядка 1,2 тысячи человек.

Ожидается, что в 2019-м литр бензина подорожает на 2,9 евроцента, а дизельного топлива – на 6,5. В этом году цены возросли примерно на 15 и 23 процента соответственно.