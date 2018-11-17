Штурм: Осина постараются похоронить как можно скорее

Певица Наталья Штурм подтвердила, что певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни. По ее словам, у них с Осиным был один директор, от которого она и узнала эту печальную новость.

"Про похороны еще ничего неизвестно, но я думаю, что его похоронят как можно скорее", — приводит слова Штурм РИА Новости.

Осин, автор знаменитых шлягеров 90-х, родился в Москве 4 октября 1964 года. В нулевых много снимался на ТВ. Осин испытывал проблемы с алкоголем, срывался, попадал в больницу, лечился, в том числе, в Таиланде. Об этом рассказывала программа "Прямой эфир", а ведущий "России 1" Андрей Малахов навещал его в клинике.

Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.