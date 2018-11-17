Около 20 сирийских силовиков погибли в провинции Латакия

В сирийской провинции Латакия попал под обстрел населенный пункт Сафсара. Погибли 18 военнослужащих, еще один ранен.

Как сообщил на брифинге в субботу вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко, за последние сутки боевики трижды обстреляли пригороды Алеппо и дважды — города Хама. При обстреле населенного пункта Телль-Алуш ранен еще один военнослужащий Вооруженных сил Сирии, передает ТАСС.

Савченко сообщил также, что за минувшие сутки в районе Карим-Хун южнее Алеппо жителям раздали тонну хлеба, а на пункте пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор прошла гуманитарная акция — местным жителям выдали 450 продовольственных наборов.

Между тем в субботу сирийские силовики выбили игиловцев (запрещено в РФ) из их форпоста в горном каньоне Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда. Остатки банды бежали в сторону Сирийской пустыни, сирийские бойцы их преследовали.