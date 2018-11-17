Новости Происшествия

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17 ноября 201823:49

В Краснодаре загорелся многоэтажный жилой дом

В Краснодаре загорелся жилой девятиэтажный дом. Площадь, объятая огнем, составила 60 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Была проведена эвакуация жильцов, передает ТАСС. ЧП произошло на Красной улице в центре города.

В тушении принимают участие 26 человек и 9 единиц спецтехники.

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В Краснодаре загорелся многоэтажный жилой дом

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