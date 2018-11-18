Трамп сравнил природные пожары, бушующие в Калифорнии, с монстром

"Монстр, которого нужно остановить", — так президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал бушующие в Калифорнии пожары. Глава Белого дома отправился в поездку по наиболее пострадавшим городам и признал: стихийного бедствия такого масштаба в истории штата еще не было.

Справиться с огнем пожарные до сих пор не могут даже на половину. Пламя уничтожило почти 12 тысяч строений, большинство из них — жилые дома. 79 человек погибли, 1276 — пропали без вести, передает ТАСС. Люди в панике бросают дома, машины, все свое имущество и бегут прочь от огня.

В опустевших жилищах хозяйничают мародеры. Полиция заявляет о резко участившихся случаях грабежа. В кризисной ситуации Американская киноакадемия решила изменить формат вручения губернаторских наград, сообщает телеканал "Россия 24". Запланированное на воскресенье, 18 ноября, шествие по красной ковровой дорожке ограничится лишь фотографированием лауреатов.