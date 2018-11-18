Сирийские дети и инвалиды получили гуманитарную помощь от российских военных в Дамаске

В Дамаске российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в центре для инвалидов войны. Бойцам сирийской армии, принимавшим участие в боевых действиях, и детям, ставшим инвалидами в ходе войны, вручили новые инвалидные коляски, теплые вещи, продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Гуманитарная акция прошла при участии представителя межведомственного координационного штаба САР Вааль Эль-Бодина, передает ТАСС.

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российские военнослужащие провели уже более 1990 гуманитарных акций, в ходе которых сирийские граждане получили более 3100 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.