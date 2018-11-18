"Милан" собирается пригласить защитника "Челси"

Защитник "Челси" Гари Кейхилл может стать игроком "Милана". Итальянский клуб намерен арендовать 32-летнего футболиста.

Кэйхилл, в прошлом один ключевых игроков "Челси", в нынешнем сезоне нечасто выходит в составе лондонского клуба. Контракт бывшего игрока сборной Англии истекает в мае, и "Челси" не будет его продлевать. Кроме того, "синие" готовы отдать Кэйхилла в аренду во время зимнего трансферного окна.

В свою очередь "Милан", потерявший травмированного защитника Алессио Романьоли, в срочном порядке хочет укрепить центр обороны. Руководство итальянского клуба рассматривает возможность аренды англичанина.