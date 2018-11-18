На саммите АТЭС Дмитрий Медведев встретился с Майклом Пенсом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 ноября продолжит работу на саммите АТЭС, а затем отправится во Вьетнам на переговоры с руководством этой страны. В Папуа — Новой Гвинее стартовал второй, завершающий день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Начался он с церемонии фотографирования без галстуков, с рабочего заседания и встречи с директором МВФ Кристин Лагард, передает телеканал "Россия 24".

По итогам саммита участники примут совместную декларацию. О результатах двухдневной работы журналистам расскажет премьер-министр принимающей саммит страны Питер О'Нил. Накануне представители ведущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона обсудили вопросы мировой торговли.

Также Дмитрий Медведев провел на полях саммита АТЭС краткую встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Российский премьер выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим в результате пожаров в американском штате Калифорния. Майкл Пенс поблагодарил Медведева за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами, передает "Интерфакс".