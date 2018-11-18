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18 ноября 201812:39 Александр Балицкий

Саммит АТЭС: вместо итоговой декларации — урезанное заявление

Саммит АТЭС впервые в своей истории не смог согласовать полноценную итоговую декларацию лидеров стран-участниц. Ситуацию журналистам пояснил канадский премьер Джастин Трюдо — якобы это произошло из-за противоречий между китайской и американской делегациями, а также торговой войны, которую Вашингтон ведет против Пекина. В итоге некое финальное заявление приняли, но исключили из него большинство значимых тем, включая торговые практики и организацию работы ВТО (Всемирной торговой организации). В то же время участники российской делегации оценивают своей участие в форуме скорее положительно. Говорят, что работа в рамках АТЭС может стать стимулом для развития Дальнего востока и Сибири.

Второй день саммита проходит в формате "без галстуков". Неформальный характер встречи выбран для того, чтобы было проще найти общий язык даже там, где острых углов все больше.

Американский вице-президент Майкл Пенс и китайский лидер Си Цзиньпин стараются не встречаться даже взглядом. На традиционном общем фото их разделяют премьеры Японии и Папуа – Новой Гвинеи. За круглым столом — все вместе снова обсуждают проблемы глобальной торговли.

Россия выступает против односторонних мер и настаивает: необходимо восстановить статус Всемирной торговой организации, как основы торговой системы. Как раз об этом и говорил российский премьер Медведев на деловом саммите.

По столице Порт-Морсби делегации передвигаются на спортивных Maserati. Местные власти закупили их специально для саммита, что тут же вызвало шквал критики. Все-таки Папуа — Новая Гвинея — это одна из беднейших стран не только этого региона. А тут 40 роскошных спорткаров! Но правительство успокоило недовольных: сразу после форума все машины продадут. Причем даже дороже, ведь перевозили они первых лиц.

 

Университетский преподаватель политологии Майкл Кабуни — теперь здешняя знаменитость. Его фотография размещена на первой полосе самой популярной местной газеты. И статья повествует о недавнем — первом! — путешествии папуасов в Россию. И теперь на своих лекциях Майкл рассказывает, что "деревня Маклая" (как когда-то папуасы называли Петербург) — это далеко не деревня. А Россия — высокотехнологичная страна, где многому могут научить.

Накануне было подписано соглашение с местными университетами — о большой научной работе. Документ подписал двоюродный праправнук знаменитого российского этнографа и антрополога Николая Миклухо-Маклая. Он и сам его полный тезка, руководит фондом "Сохранение этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая", и год назад впервые высадился на берег Маклая, повторив путь своего прославленного предка. Кадры из экспедиции легли в основу большого фотоальбома. Вместе с книгами по истории он теперь хранится в новогвинейской библиотеке. Но договорились ученые не только этом.

"Мы запланировали экспедиции на апрель, договорились о создании "российского уголка" в университете, о совместных мероприятиях. А еще год назад нам даже некому было позвонить, перед экспедицией мы не знали, что делать. А теперь столько друзей вокруг!" — делится своими впечатлениями Миклухо-Маклай.

Здесь не сомневаются — такая работа создаст основу и для совместных экономических проектов. Народную дипломатию не зря называют ключом к диалогу. К которому так стремятся политики на серьезных саммитах.

Саммит АТЭС-2018 проходит 17—18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи, городе Порт-Морсби. Россию на нем представляет премьер-министр России Дмитрий Медведев, который по завершении саммита отправится во Вьетнам на переговоры с руководством этой страны.

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