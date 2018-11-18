Ножом в шею: в Москве ревнивица убила знакомую

Еще одно убийство из ревности случилось на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Ереванская.

Задержана женщина, которая 16 ноября ударила свою приятельницу ножом. От полученной раны в шею та скончалась на месте.

Проводятся следственные действия, восстанавливается картина произошедшего.

Ранее в Солнечногорском районе мужчина из ревности зарезал двух гостей и пытался покончить с собой. В подмосковном Видном ревнивец застрелил бывшую жену и родственника, после чего убил себя, передает РИА Новости.