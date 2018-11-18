В Бельгии появится женский спецназ

Через год в бельгийской армии появится женское подразделение сил специального назначения. О принятом командованием решении сообщила телерадиокомпания RTBF.

В Бельгии нет всеобщей воинской службы с 1992 года, пишет РИА Новости. Армия комплектуется на добровольной срочной основе. Впервые женщины смогли поступить на военную службу в 1975 году.

На сегодняшний день среди 27 тысяч человек бельгийской армии 7,8 процента представительниц прекрасного пола, но среди высшего офицерского звена процент женщин больше - 13,9.