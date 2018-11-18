Стало известно, как Осин доживал свои последние дни
Евгений Осин в последнее время с трудом передвигался, страдал из-за проблем с рукой и лечился от алкогольной зависимости. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что многие коллеги по творческому цеху были готовы оплатить ему лечение. Однако Осин он отказывался от помощи. Борисова считает, что Осина погубило "упрямство и своенравие", так и не признав свои проблемы с алкоголем. "Все видели, к чему шло" — сказала Борисова, сама страдавшая от зависимостей и проходившая лечение в той же клинике, что и певец.
Популярный певец Евгений Осин умер 17 ноября на 55 году жизни. Он скончался у себя в московской квартире от остановки сердца. Тело артиста через несколько часов после смерти нашла его сестра. По предварительной информации, прощание с Осиным пройдет 20 ноября, похоронят Осина на Троекуровском кладбище.
Поэт, автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов назвал Осина "большим ребенком с огромным сердцем". Он считает, что артист реализовал лишь треть своего потенциала. Когда Шаганов познакомился с Осиным в конце 90-х, он запомнился как ярый поборник трезвого образа жизни. "Что потом у него произошло — для меня загадка", — добавил он.
Рэпер Потап посвятил стихи скончавшемуся певцу Евгению Осину, в которых есть такие строчки: "Осень, жаль забрала тебя, Осин".
Автор шлягеров 90-х Евгений Осень родился в Москве 4 октября 1964 года. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате ", написанная на стихи Андрея Вознесенского. Особенно прославился в 1996 году после участия в предвыборном туре Бориса Ельцина. Президент пустился в пляс под песню "Ялта" в Ростове-на-Дону. Несколько лет назад стало известно Осин испытывал проблемы с алкоголем. Он лечился, срывался, опять лечился, в том числе, в Таиланде. Об этом рассказывала программа "Прямой эфир", а ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов навещал его в клинике.
У артиста было множество романов, но в последние годы он признавался в любви журналистке Виктории Петровой. Она рассказала о последних днях музыканта и назвала себя "музой Осина ". Осин говорил, что хочет завести семью, детей и снова быть популярным. Начинал заниматься собой, но его хватало на несколько дней, и затем артист снова начинал пить.
По словам Петровой, певца очень "подкосила" история с внебрачной дочкой, которую обсуждала вся страна. "Люди избегали общения с ним, а во мне он видел отдушину", — вспоминает Петрова. По словам журналистки, кумир миллионов уходил из жизни глубоко одиноким человеком, мечтающим о внезапном спасении.
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