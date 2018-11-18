Путин и Абэ перешли на "вы"
Сингапур стал центром мировой политики. Там проходил саммит стран АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит, участие в котором приняли главы 18 государств, в том числе России, Индии, Китая, Японии. Дональд Трамп возможностью встретиться со своими коллегами не воспользовался, прислав вместо себя вице-президента Пенса. Для президента России, однако, эти три дня в Сингапуре стали очень насыщенными и продуктивными.
Про Сингапур говорят: город будущего, растет, опережая время. Здесь постовых с улиц уже теснят роботы-полицейские. Люди в форме на них, конечно, ревниво косятся, но что делать?.. Все силы безопасности страны мобилизованы на время двух крупных саммитов. В Сингапур слетается руководство трех десятков стран.
Досматривают сотрудников администрации российского президента, которые приехали в аэропорт встретить Владимира Путина. Сингапурцы никому не делали скидок на статус. Даже лидеры шли на переговоры через турникеты, которые распознают лица. Запищал – значит, узнал.
В Сингапуре Путин впервые, и у визита высший — государственный — статус. Почетный караул в парадных мундирах выглядит эффектно, хотя эффективным не кажется. В прозрачных магазинах винтовок нет ни одного патрона. А вот у кого вид бравый, так это у телохранительниц президента Сингапура Халимы Якоб.
После протокольных торжеств Халима Якоб и Владимир Путин вместе побывали на церемонии закладки первого камня в основание Русского культурного центра в Сингапуре. При нем же появится и православный храм.
Не видят куполов, не слышит колокольного звона, но все равно молятся. Их храм пока в маленьком доме в спальном районе. Среди прихожан не только русскоговорящие.
Сингапурцы тянутся и к отечественной спортивной школе. Здесь считается очень престижным заниматься гимнастикой у российского тренера.
Брать уроки классической музыки тоже принято у россиян. Скрипка, виолончель — эта небольшая музыкальная школа популярна в городе-государстве. В отношениях Москвы и Сингапура в этом году — важная веха — 50 лет дипломатическим отношениям.
Эта поездка Владимира Путина была необычно продолжительной для зарубежных визитов — сразу три рабочих дня в Сингапуре. Российский президент участвовал в двух крупных региональных саммитах — АСЕАН и Восточноазиатском.
Россия впервые представлена на Восточноазиатском саммите на высшем уровне. До этого на такие встречи Москва отправляла премьер-министра или министра иностранных дел, и вот сейчас приехал президент.
И вот рядом за столом — места российского президента и американского вице-президента. Разговор продолжается несколько минут до тех пор, пока не начинается пленарное заседание, уже после того как остальные делегации разойдутся. Путин и Пенс встанут в углу зала и будут о чем-то говорить без протокольных флагов, подальше от камер.
Похожая беседа у Владимира Путина была с Дональдом Трампом в Париже. Без прессы, как принято говорить, на ногах им удалось условиться о полноформатных переговорах уже через несколько дней на "большой двадцатке".
"Договорились встретиться в Буэнос-Айресе. И, если получится, мы со своей стороны готовы. Вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится. Мы с президентом Трампом говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. С вице-президентом мы примерно затронули все то же самое. Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры.
В Азии — фестиваль саммитов: АСЕАН в Сингапуре, АТЭС в Новой-Гвинее. Крупнейшие игроки региона — Россия и Китай — представлены на них первыми лицами. Трампа нет нигде. Американские газеты утверждают, что хозяин Белого дома просчитался, не приехав.
Так или иначе, у американцев своя игра. Вот советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон общается с членом китайской делегации. Американка рядом изображает улыбку, собеседник уходит, и дама мгновенно меняется в лице.
Между Москвой и Пекином торговых войн, которые американцы затеяли с Китаем, нет. Товарооборот подбирается к 100 миллиардам долларов. Российский президент и премьер Госсовета КНР подробно обсудили двустороннее сотрудничество. Встретился Владимир Путин с президентом Кореи, премьерами Малайзии и Таиланда. Восемь переговоров за три дня. Протокол только флаги успевал менять.
Владимир Путин направляется на очередные переговоры. Впереди у него встреча с премьер-министром Японии. Журналисты отметили, как в ходе этой беседы, Путин и Абэ вместо традиционного для их встреч обращения на "ты" перешли на "вы". Очевидно, сложно идут дискуссии о Мирном договоре. Японская сторона предлагает вернуться к переговорам, выбрав отправной точкой декларацию 1956 года.
"В ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония была бы готова к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года. Там изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова южной части гряды, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все — предмет серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась", — подчеркнул Путин.
Комментируя участие в сингапурских саммитах, президент назвал их весьма полезными и продуктивными. По кадрам, снятым на торжественном приеме, было видно, насколько теплой для многих из них была эта встреча. В следующий раз на саммите АСЕАН они встретятся через год в Таиланде.
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