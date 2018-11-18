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Ситуация на Украине 1 час назад
Президент разбушевался: Порошенко психует вплоть до грубостей
На прошедшей неделе мы пристально наблюдали за паникой Порошенко. С одной стороны, он психовал вплоть до грубостей — из-за того, что его церковный проект по созданию на Украине новой Церкви не выходит так, как ему хотелось. Получается лишь создать некий филиал Константинопольского Патриархата в Киеве, а это явно не то, о чем Порошенко мечтал, затевая раскол.
С другой, — Украина, где уже и снег повалил, оказалась не готова к зиме. Вплоть до того, что начались "холодные бунты". С черным чадом покрышек у горадминистраций, со стихийным самозахватом котельных и срывом пломб с газовых вентилей, с маршами на Киев и конвульсиями правительства.
Символом замерзающего украинского города стала Смела в Черкасской области. Население — под 70 тысяч. При отрицательной температуре на улице не только ночью, но и днем из неотапливаемых школ распустили учеников. Из холодных медицинских стационаров эвакуировали больных. Все это — из-за неподъемных долгов за газ. Платить нечем. В добавок ко всему в Смеле из-за долгов за электричество отключили насосную станцию, а значит, и воду. Любую. Как горячую, так и холодную. Мэра Смелы вызвали в Верховную Раду, но когда он прибыл, его туда не пустили, аннулировав пропуск. В Смеле местные власти объявили чрезвычайное положение.
Но Смела — лишь символ общеукраинской катастрофы. Так, в Кривом Роге толпа в балаклавах ворвалась в офис "Криворожгаза", а их сообщники вломились в котельные и самовольно запустили отопление города с населением 630 тысяч. На всякий случай активисты запалили и старые резиновые покрышки.
Пока горящая резина вновь коптила украинское небо, все еще президент Порошенко принимал у себя министра энергетики США Рика Перри, который благодарил Петра Алексеевича за то, что Украина стала покупать дорогущий уголь из американской Пенсильвании, и в дополнение предлагал дорогущий американский сжиженный газ.
Порошенко предложил Рику Перри неизвестно для чего возможности украинской газотранспортной системы (ГТС) — той самой ржавой трубы, которую строящийся морской газопровод "Северный поток-2" грозит превратить в утиль.
Разговор, в общем, вышел довольно кислый, но публике он представлен помпезно — как начало американо-украинского стратегического диалога в энергетике. Диалог — про то, как остановить строительство "Северного потока-2", который поперек горла и американцам, и украинским русофобам.
Вообще сохранила бы Украина нормальные отношения с Россией, было бы там сейчас в домах тепло, и не стала бы Украина сейчас беднейшей страной Европы с еще более унылой перспективой. Да и коррупция была бы поменьше. А перспектива уныла еще и потому, что страна живет фактически под внешним управлением Международного валютного фонда (МВФ). Именно он за символический краткосрочный кредит в полтора миллиарда добился дальнейшего повышения цен на газ для украинцев. В Киеве, например, уже с 1 декабря тарифы возрастут сразу на 32%. Неподъемно! И так массовые неуплаты...
Что делает Порошенко? Удивитесь. Разрешает не платить. Его правительство снижает уровень обязательного расчета за газ для теплоэлектроцентралей с 90% до 60%. То есть если раньше газ отключат при задолженности в 10%, то сейчас задолженность может составлять аж 40%. Такое правило не навсегда — до 1 апреля. Президентские выборы на Украине — в марте. На после Порошенко, значит, не загадывает: по принципу "после нас хоть потоп". Долги Украины — внутренние и внешние — Порошенко оставит после себя немыслимые.
Да вот и по зарплате тоже долги. Люди страдают. Недавно шахтеры перекрыли международную трассу от Львова до польской границы. От чувства безысходности и отчаяния. Нескончаемая карусель по пешеходному переходу. Не платят с лета, а уж зима на носу.
На этом фоне понятны оценки социологов. Свежий рейтинг кандидатов в президенты, составленный тройкой самых авторитетных центров Украины, показывает, что от общего числа опрошенных "за" Порошенко — лишь 6,3%. Его опередил даже шоумен Владимир Зеленский. У него — 7,6. Лидер — Тимошенко. У нее тоже негусто, но все же 12,7%. С таким запасом она побеждает любого соперника при выходе во второй тур.
А Порошенко, значит, в любом случае — лузер. Агентство УНИАН сообщило, что Петр Алексеевич продал свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" — до недавнего времени — "Ленинская кузница". Распродажа активов на Украине — признак предстоящего бегства.
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