В России найдено лекарство от коррупции

Что в стране с лекарствами? Что с качеством? Всем ли хватает? Доступны ли, в том числе и для льготников? Этим темам был посвящен визит президента России на питерский завод "Герофарм".

На смену "лохматым" медицинским картам, завалившим регистратуры поликлиник по всей России, приходит цифровая база данных. Здесь и электронная очередь, и выход в Интернет, и почта, и бесплатный доступ к порталу госуслуг. Но, пожалуй, наиболее любопытная функция — электронный рецепт. Льготные лекарства получить можно прямо в поликлинике.

"Раньше надо было сюда прийти, и случалось, что за один прием надо было пять очередей пройти. Вначале — к врачу за печатью, потом — опять к врачу, потом — обратно. Теперь все моментально прямо здесь можно получить", — радуются пациенты.

Быть может, это совпадение, но неподалеку от поликлиники расположилась станция скорой помощи. Здесь тоже переходят на электронный учет лекарств. Интернет, как объясняют, вносит прозрачность.

Интересно посмотреть, какими препаратами пользуется скорая, врачи которой находятся на переднем крае медицины и от эффективной терапии которых часто зависит жизнь пациентов.

Иностранные лекарства в руках заслуженного врача России — единственный на станции неприятный момент. Дорого, потому что эффективного отечественного аналога пока нет. В Псков стоит съездить, чтобы посмотреть, как при бережливом использовании и правильном распределении небольших средств ОМС здесь обновляют медицинскую базу. Таких подстанций и поликлиник по стране все больше. Голова у медиков еще болит, но уже не сильно. Чаще от вопроса, как сократить показатели смертности при отсутствии дешевых и эффективных российских препаратов в сельских больницах? Дорогие зарубежные большинству пациентов региональных ЦРБ не по карману.

"Анальгин, аспирин, димедрол, глюкоза… Прокапал и отпустил пациента. К сожалению, пока во многих деревнях такая ситуация. Хочется более качественных эффективных препаратов, которые могут лечить на ранних стадиях, и, к счастью, ситуация меняется в лучшую сторону", — сказал Роман Постаногов, студент 5-го курса ПГУ.

В медицинских институтах нет предмета "фармацевтическая экономика", сокрушаются студенты Псковского Университета, — отсюда проблемы с закупками и аптеками. Каждый пятый гражданин страны получает льготные лекарства за счет государства. На это тратятся ежегодно по 380 миллиардов рублей.

Совещание в Петербурге по вопросу обеспечения лекарствами президент Владимир Путин начал с проблемы накрученных цен на лекарства.

"В 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в семь раз. Я понимаю, в раз-два, но в семь раз — это слишком много. Отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. В одной области 554 наименования включены в этот список, в другой — 317, а в третьей — только 180. Это тоже никуда не годится! Граждане-то проживают в соседних регионах. Я говорю о соседних регионах в центре страны. Это значит, что они общаются между собой: один получает такие лекарства, а другой рядом — нет. Почему? Людям же это не объяснить, да и объяснять не нужно — необходимо просто обеспечить нормальную работу", — отметил глава государства.

В Петербурге обнаружены десятки тысяч упаковок дефицитных лекарств с истекшим сроком годности. Значительная часть этих медикаментов (больше чем на 300 миллионов рублей) была закуплена за счет бюджета и предназначалась льготникам, в том числе пациентам онкологических клиник, больным астмой и диабетом. Пока лекарства портились на складе, петербуржцы не могли получить нужные препараты — аптеки города приостановили обслуживание сотен рецептов. И такие случаи не единичны.

"Вот справка по одному из регионов. На десятки миллионов лежат нереализованные препараты. Почему?! Конечно, можно сказать: плохой учет. Закупили не то, что нужно. Но у меня всегда возникает на этот счет подозрение. Закупают не то, что нужно, а то, что выгоднее тем, кто занимается коммерцией, тем, кто связан в администрации с этими предпринимателями", — сказал Владимир Путин.

"Большинство регионов искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу. Ест регионы, превышающие количество международных непатентованных наименований, которые есть в перечне, добавляя препараты, даже БАДы по своему усмотрению", — отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Цены на них не регулируются, и за счет средств из бюджетов регионов оплачиваются препараты коммерческого сегмента. Эту ситуацию категорически надо пресекать. В амбулаторном сегменте должны действовать одинаковые перечни, те, которые утверждены на федеральном уровне, как жизненно важные и необходимые, на которые цены регулируются", — считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Некоторые регионы в прямом смысле "переваривают" любые деньги, которые дает им федеральный центр. Излечить от вируса коррупционной составляющей может единая информационно-аналитическая система госзакупок.

"Еще одна важная тема — это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов. Таким привилегированными исполнителями, как правило, становятся местные унитарные предприятия, да и бог бы с ними, если бы они корректно работали. Это, как правило, не так, уважаемые коллеги. Эти предприятия ориентируются прежде всего на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке, цены завышают, а больше других поставщиков нет, потому что назначаются единственные. Это приводит к завышению цены. А значит, к уменьшению количества лекарств и людей, которые их получают", — подчеркнул Путин.

Пока в Санкт-Петербурге совещались, В московском детском онкогематологическом центре фиксировали показательную динамику выздоровевших пациентов. Пристальное внимание государства к медицинским проблемам уже дает результаты.

"Я помню, когда мы с Татьяной Алексеевной начинали этот проект в Москве, какие тогда были показатели в стране по борьбе с этими опасными заболеваниями, сколько там выживаемость была на тот период. Например, по острым лейкозам выживали до введения этого центра в рабочее состояние 10-20%, сейчас – 80%", — сказал президент.

Фармацевтический завод в Пушкино, где проходит совещание, — единственная отечественная компания, у которой весь цикл производства инсулина располагается в России. Тысяча килограммов в год.

Чтобы лично проверить наличие препаратов жизненной необходимости по доступным ценам, Владимир Путин заехал в аптеку. Увиденное на прилавках изобилие не убедило президента.

Покупатели в аптеках по всей стране — от Калининграда до Чукотки — говорят в основном цифрами. Некоторые из них звучат вполне внушительно. Стандартный набор лекарств в Пскове в сезон простуд и гриппа стоит больше тысячи рублей.

В аптеках отечественные препараты по низким ценам даже на витрины не выставляют. Вместо них — дорогие разрекламированные. Ценообразование вообще никакой здоровой логике не поддается.

Покупатель – пациент — выигрывает в условиях конкуренции. Значит, надо ехать развивать российское фармацевтическое производство и за счет этого снижать стоимость лекарств. Так свое появление в псковских полях объясняет Натаджан Шанмугасундарам. Инвестор из Индии собирается открыть завод онкопрепаратов. Уже заложен символический камень.

"На сегодняшний день рынок российских противораковых средств занимает порядка одного миллиарда долларов. Президент Владимир Путин поставил очень правильную задачу: производство и ипортозхамещение. То есть уменьшить бюджетные нагрузки. С этой целью предусмотрены определенные льготы", — рассказал Натаджан Шанмугасундарам.

Фармацевтический завод строят в особой экономической зоне "Моглино". Псков привлекает экспатов — приглашенных зарубежных специалистов — налоговыми льготами, отсутствием бюрократии и удобными земельными участками с коммуникациями.

Лекарственную тему президент держит на особом контроле и хорошо знает, где и что особенно необходимо. Участники совета тоже могли ознакомиться с планом и структурой работы фармацевтической сферы. Президент еще раз напомнил руководителям на местах, что следить за порядком и своевременным обеспечением лекарствами — их обязанность. С собой у Владимира Путина была папка с информацией по всем субъектам РФ. Но он решил публично никого не клеймить, отметив, что персональный разбор полетов проведет уже без прессы. А это была картина "широкими мазками", нарисованная главой государства.

Отечественное здравоохранение в последние несколько лет развивается стремительно. Современные медицинские центры, высокопрофессиональные врачи, технологии — все это, бесспорно, важно. Но вот в очередной раз, разговаривая с людьми на улицах российских городов, понимаешь, что еще нужно: позитивный взгляд на все происходящее. Здоровый образ жизни и осознанность — диагностику лучше проходить еще до того, как гром грянет.