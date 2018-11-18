"Великие имена России": определен список финалистов
Голосование во Всероссийском конкурсе "Великие имена России" определило списки имен-финалистов. Оно продлится до 30 ноября и окончательно выявит тех россиян, имена которых достойны будут украсить собой названия 45 аэропортов страны. Объявление победителей — 5 декабря. Кому из великих отдают предпочтение россияне и как голосуют?
Это, конечно, не край света, но очень похоже. Белоснежная пустыня. Температура воздуха — минус 31. Вовсе не предел для этих мест. Царство вечной мерзлоты. Якутия. Зима начинается именно здесь.
Леденящая красота, что завораживает с первых секунд, окутывает холодом и покоряет сердце навсегда. И даже мороз не страшен, ведь это одна из главных туристических достопримечательностей. Ну, где еще суровую зиму встречают национальными танцами, а гостей — хлебом с солью! Вот уж действительно горячий Север.
Яркий колорит — в каждой детали. От злых духов защищает дэйбиир — конский хвост. Летом им же отмахиваются от комаров и мошек. Здесь же и повелитель Солнца могучий орел, символ тепла. По легенде, он принес якутам огонь. Огонь же в сердцах народов саха зажигал Платон Ойунский.
Звонкий, честный, невероятно искренний. Ойунский — голос и душа народов Якутии. Не писатель — певец слова. С него начинаются якутская поэзия и русская литература на якутском языке. Переводил классиков — Горького и Пушкина, Гете и Крылова — и сам навсегда вошел в историю литературы.
Таинственный и загадочный, ни на что не похожий. Волшебный мир олонхо — героический эпос народов Якутии, который удалось сохранить благодаря Ойунскому. Он собирал древние песни, предания, и сам создал бессмертное олонхо.
А это уже не легенда — история современного Якутска, что начиналась с небольшого острога на правом берегу необъятной Лены. Его основатель — русский путешественник, исследователь Сибири Петр Бекетов.
Это время признаний. Новые имена из числа великих — российским аэропортам. Чтобы вспомнить и увековечить тех, кем гордится страна. Третий, заключительный, этап национального конкурса. Сделать свой выбор можно на сайте великиеимена. рф, в социальных сетях и впервые даже в воздухе — на борту самолета. Голосуют уже и во всех аэропортах страны.
Главную воздушную гавань Крыма "накрывает" волной — грандиозной и небывалой, как сама стихия мариниста номер один. Иван Айвазовский — лидер народного голосования.
На связи с Симферополем по Интернету — далекая Австралия. Прапраправнучка великого художника Аманда Роджерс обещает первым же рейсом прилететь на полуостров, если крымский аэропорт назовут именем Айвозовского.
"Это очень волнительно и ужасно приятно — осознавать, что крымский аэропорт могут назвать в честь твоего прапрапрадедушки Ивана Айвазовского. Это невероятно!" – говорит Аманда.
Размах – всероссийский: от Калининграда до Южно-Сахалинска. 47 аэропортов. Конкурс — всенародный. А вот имена — звонкие и узнаваемые — мирового значения.
"Ломоносов — это все для нашего края. Человека такого масштаба, такой личности", — отметил Алексей Едорин, ученый секретарь Архангельского краеведческого музея, кандидат исторических наук.
Совсем скоро в Архангельске может появиться международный аэропорт имени Михаила Ломоносова.
А может быть, и в Москве. Домодедово тоже предлагают назвать в честь величайшего русского ученого. Победит тот регион, что наберет большее число голосов в процентном соотношении.
Главная интрига национального конкурса — битва за популярные имена. На первом месте — маршал Жуков. За него конкурируют аж четыре аэропорта. Имя первого императора в названии воздушной гавани хотели бы видеть сразу три региона. За Менделеева тоже придется побороться.
Всего же в списке финалистов — 124 фамилии: летчики, космонавты, путешественники, инженеры и спортсмены. Всероссийский конкурс набирает высоту.
Здесь начинается дорога в небо, где "утенок" — так прозвали этот самолет из-за приплюснутого носа — превращается в самую грозную ударную машину в мире. Су-34 — российский многофункциональный истребитель бомбардировщик. За штурвалом пока не посидишь, его еще не установили, но побывать в кабине этой машины — тоже большая удача. Ее конструкция уникальная настолько, что даже на высоте 11 километров летчики чувствуют себя, словно в салоне пассажирского самолета.
Новосибирский авиастроительный завод — один из крупнейших в стране. Здесь собирают самолеты уже более 80 лет. Первым серийным был "ишачок" — И-16. Его испытывал сам Валерий Чкалов. На этом деревянном самолете он впервые в мире выполнил восходящий штопор. И-16 стал самым массовым истребителем в годы войны. Даже тогда производство на заводе, который уже носил гордое имя Чкалова, не останавливалось ни на минуту. Сейчас здесь обретает крылья российский лайнер — Sukhoi Superjet . На заводе собирают и военные самолеты.
Именем Валерия Чкалова предлагают назвать и воздушную гавань Новосибирска. Или в честь трижды Героя Советского Союза летчика-аса Александра Покрышкина. В годы Великой Отечественной он наводил ужас на немецких летчиков, ему не было равных. На счету Покрышкина — 650 боевых вылетов и десятки сбитых вражеских самолетов. Он разработал новую тактику воздушного боя, где главное — высота, скорость, маневр и огонь. Покрышкин — абсолютный лидер народного голосования в Новосибирске.
Всего же за первую неделю по всей стране проголосовали почти миллион человек. Победителей объявят уже 5 декабря. И тогда пассажиров российских аэропортов будут встречать и провожать великие имена.
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