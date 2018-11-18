Расчленение журналиста WP: фасовка по чемоданам и "главный киллер" принца

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги) могли вывезти из Турции в чемоданах люди с дипломатическим иммунитетом, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

Скрыть следы убийства Хашкаджи приехала группа из четырех человек, ее отправил палестинец Мухаммед Дахлан. Это бывший начальник Службы безопасности Палестинской автономии. Известен как главный киллер наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

Члены группы прибыли из Ливана в Стамбул 1 октября и в день убийства Хашкаджи вошли в здание саудовского консульства. Тело Хашкаджи также могли растворить, передает РИА Новости.

Следы плавиковой кислоты и других химических веществ были обнаружены в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Хашкаджи, обозреватель Washington Post, пропал в Турции 2 октября. Он зашел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле, больше его никто не видел.