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18 ноября 201822:20 Валентин Богданов

"Рай" стал похож на филиал ада на Земле

Передовые отряда каравана беженцев из Латинской Америки достигли границы между Мексикой и США.

До территории США — рукой подать. Пешком — пять минут. Но для мигрантов, которые уже несколько суток осаждают площадь в приграничной Тихуане, их американская мечта едва ли стала ближе, чем в начале длинного пути из родного Гондураса: в Америку их не пускают.

Алекс Гусман, беженец из Гондураса, с женой и сыном ходят сюда третий день подряд. В Мексике они уже целый месяц. Надеются, что власти США предоставят им политическое убежище.

"В моей стране сейчас очень опасно. Люди напуганы. Правительство закрывает глаза. Все очень плохо, поверьте мне", — говорит Гусман.

Убедить Америку будет сложнее, пусть Гусману сегодня и повезло, — документы у него приняли. В день таких счастливчиков набирается не больше четырех десятков, а значит, дело может растянуться на месяцы. Те, кто не дождались, пешком отправляются в лагерь для переселенцев — вставать в другую очередь — за похлебкой с макаронами.

Накануне в лагере случилось важное событие. К воротом подогнали грузовик с душевыми кабинками. Первых окунувшихся приветствовали как героев. Вопросы гигиены взяли на себя местные церковные общины, как и подвоз лекарств. После долгой дороги силы у многих на исходе, и в лагере может начаться разгул инфекции.

Наиболее деятельная часть подошедшей группы — представители ЛГБТ-сообщества. К своей американской мечте геи и трансгедеры из Гондураса стремятся, убегая от всех сразу: и от тех, кто не понимал дома, и от тех, с кем пришлось шагать в одном караване по Мексике.

Тем временем в Тихуану прибыли еще 3300 беженцев. Шалаш из веток в таких условиях — уже удача, а отдельная палатка и вовсе как номер в отеле.

"Мы хотим лучшее качество жизни — это единственное, что мы можем просить у президента. Чтобы у детей была возможность учиться — это все, о чем мы можем просить", — сказала одна из беженок.

Но просить, в общем-то, бесполезно. И генеральный консул Мексики в соседнем американском Сан-Диего об этом осведомлена лучших остальных.

"Мексиканское правительство уже попросило о помощи ООН и другие организации, занимающиеся гуманитарной помощью. Они нам помогут", — отметила Марсела Солорио, генеральный консул Мексики в Сан-Диего.

В составе дипломатического десанта, посетившего лагерь, и посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес. Он специально прилетел из столицы, чтобы помочь соотечественникам. Многие ушли из Гондураса без документов. Кого-то попытаются уговорить вернуться.

"Мы начали возвращать людей обратно в Гондурас. Только за прошедшие дни вернулись домой более тысячи человек", — заявил Альден Ривера Монтес.

Впрочем, наличие у беженцев паспорта никак не повлияет на отношение к ним со стороны тех, у кого они в гостях. Нескольких уже арестовали за наркотики. Мэр Тихуаны Хуан Мануэль Гастелум — политик правого толка, взгляды которого на миграцию примерно такие же, как у Трампа, предупредил: терпеть выходки никто не будет.

"Я бы хотел обратиться ко всем, кто приехал сюда устраивать беспорядки и не уважает наши законы. Мы этого не потерпим. Возвращайтесь туда, откуда приехали", — сказал Хуан Мануэль Гастелум.

Некоторые жители Тихуаны перешли от слов к делу. На кулаках решили объяснить выходцам из Центральной Америки, что на север континента их никто не звал. Местом потасовки стал городской пляж. В первый день появления каравана именно на этом участке особо отчаянные попытались перемахнуть через семиметровую стену. По другую сторону их ждали конные патрули.

Но даже если удастся просочиться, шансов уйти далеко — почти никаких. Местность с американской стороны пустынная. В зарослях дежурят летучие отряды погранконтроля на квадроциклах. Напряжение понятно. Американские силовики — между двух огней. С одной стороны — президент, республиканцы и глава Пентагона. Джеймс Мэттис прилетал в Техас, чтобы поддержать боевой дух 6000 солдат и офицеров, отправленных к границе.

С другой стороны — демократы. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис договорилась до того, что сравнила сотрудников Миграционной службы США с Ku Klux Klan. За рамки приличий вышел и журналист CNN Джим Акоста. За перебранку с Трампом на тему каравана его лишили аккредитации. На работу Акосту теперь все-таки вернули. По решению суда.

"Ну, и ладно. Нам надо подкорректировать правила поведения журналистов. Мы занимаемся этим. Прописываем. Это недолго. Но если он опять будет себя так вести, то мы его выкинем и остановим пресс- конференцию, — заявил Дональд Трамп.

А вот Мире Рикардел никакой федеральный судья не поможет. Правая рука советника по нацбезопасности Джона Болтона уволена после конфликта с первой леди. Во время турне по Африке Рикардел повздорила с окружением Мелании Трамп — дамы поругались из-за места в самолете.

Теперь, говорят, что за Рикардел могут последовать и другие. Трамп недоволен министром внутренней безопасности Кирстен Нильсен и якобы даже думает подыскать себе нового вице-президента на второй срок — вместо Майка Пенса пойти на выборы вместе с Никки Хейли. В общем, президент США и его команда, похоже, уже вовсю готовятся к следующей кампании.

Готовятся и оппоненты. Особое внимание — вечно колеблющимся штатам, которые в 2020-м могут повлиять на исход гонки. Промежуточные выборы прошли, но Флориде, словно вспоминая Буша и Гора, опять вручную пересчитывают голоса.

6 ноября кандидат-республиканец Рик Скотт обошел действующего сенатора Билла Нельсона на 12 тысяч 500 голосов, и однопартийцам Нельсона это не понравилось. Они потребовали поднять недействительные бюллетени.

"Демократы повторяют одно и то же в разных вариациях: если наш кандидат проиграл, то у нас украли победу. У них нет доказательств, но зато есть модель поведения. Они могут кричать про расизм или про что угодно, но – главное — погромче и побольше клеветы", — сказал Ньют Гингрич, в 1995-1999 годах — спикер Палаты представителей Конгресса США.

На Трампа демократы обрушились и после того, как он раскритиковал власти либеральной Калифорнии за последствия самого страшного в истории этого штата пожара. Местная Лесная служба явно не справилась. Огненный вихрь наступал, почти не встречая сопротивления.

Погибших — 71 человек, но пропавшими без вести числятся больше тысячи. Десять тысяч домов уничтожены. В огне сгорели и виллы многих голливудских звезд. Спасатели не смогли помочь в Малибу ни Майли Сайрус, ни Нилу Янгу, ни Джерарду Баттлеру.

Символом трагедии стал городок Парадайс. Название с английского переводится как "рай", но за минувшую неделю он стал похож на филиал ада на Земле. Место было популярно у пожилых людей. Некоторые из них спастись самостоятельно не смогли — заживо сгорали в автомобилях.

Трамп посетил страшное пепелище. Перед отлетом на Западное побережье его снова спросили про караван. Президент США требует на следующий год выделить 25 миллиардов долларов на достройку стены имени себя. Конгресс отказывается, и Трамп грозит остановить работу правительства.

"Если посмотреть на все эти караваны, на все эти беспорядки, на этих людей, идущих к нашей границе, то мне кажется, что наступает самое время, чтобы приостановить деятельность правительства", — заявил Трамп.

Он пообещал, что войска останутся на границе столько, сколько потребуется. С учетом того, как неспешно обрабатывает запросы Миграционная служба, возможно, и до следующих выборов. Не достигнув американской территории, беженцы, похоже, надолго прописались в американской политике.

Текст: "Вести недели"

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