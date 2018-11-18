Единая армия ЕС: Франция может сорвать джекпот

Автор: Дмитрий Киселёв

Операция правительственной армии Сирии по освобождению страны от террористов близка к завершению, но возникает и препятствие. Американцы незаконно оккупируют территорию в десятки квадратных километров на юго-востоке страны, где опорная точка — их военная база Эт-Танф.

На этой же оккупированной территории и лагерь беженцев "Рукбан". Там — настоящая гуманитарная катастрофа. 50 тысяч измученных людей медленно умирают от голода, без чистой питьевой воды и медицинской помощи. Более того, в зоне Эт-Танфа окопались дружественные американцам боевики группировки "Магавир ас-Саура" (запрещена в РФ), которые держат беженцев в настоящем рабстве, не выпуская из лагеря.

"Американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства" (запрещено в РФ). Но на юге Сирии их уже нет. Призываем Соединенные Штаты Америки немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-килметровой зоны вокруг Эт-Танфа", — заявил Михаил Мизинце, начальник Национального центра управления обороной РФ.

Поведение американцев вызывает тревогу и в Европе. Дело дошло до того, что созревает решение создать европейскую армию. Пока непонятно, как этот проект будет сочетаться с НАТО, но дискуссия в Старом Свете, похоже, набирает обороты.

Автор: Михаил Антонов

О том, что Европе нужна общая армия, президент Франции заявил еще 6 ноября, то есть до общей встречи в Париже по случаю 100-Летия окончания Первой Мировой войны, но в топ новостей и политических дискуссии тема вышла недавно во многом благодаря Трампу. Президент США приехал в Париж уже раздраженным и даже обиженным, но терпел, позволял себя по коленке гладить, а когда вернулся домой, напустил на Макрона рой злых твитов.

"Эммануэль Макрон предложил создать собственную армию, чтобы защищать Европу от США, Китая и России. Но этим уже занималась Германия во время Первой и Второй мировых войн. Чем это закончилось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, пока за дело не взялись США. Платите НАТО или никому!" – написал Дональд Трамп.

Нельзя исключать, что именно этого Макрон и добивался. Мысль использовать Трампа как резонатор по-своему гениальна: это позволяет и старую идею (а о европейской армии в новейшей истории начали говорить уже давно) представить как что-то совсем свежее и оригинальное. Новаторство Макрона состоит только в том, что в список потенциальных угроз для Европы он включил и ее главного союзника.

Испытывая проблемы с уровнем поддержки (она, как указал в одном из твитов Трамп, — меньше четверти избирателей), Макрон не без успеха занимается повышением цитируемости — накачкой своего политического образа содержанием, предоставляя остальным самим разбираться, чего в нем больше, реальности или откровенного прожектерства.

"Нужно понимать, почему озвучиваются такие предложения о создании европейской армии. Я думаю, что причин очень много. Европейских проблем внутри ЕС накопилось столько, что мы не знаем, как нам быть. ЕС трещит по швам — Brexit, миграционный кризис в Германии, ситуация в Восточной Европе. Такое положение дел становится поводом для ряда политиков, к которым, как мне кажется, относится Макрон, придумать новый "материал для игры". Обсуждение позволяет отвлечь население от насущных проблем, а единая европейская армия — идеальная тема для разговоров", — считает Вилли Виммер — бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии.

В ситуации выхода Британии из ЕС европейская армия для Франции — джекпот. Армия будет оснащена в значительной степени французским оружием, что прекрасно для ВПК, и опираться на французскую ядерную триаду: и вот Париж — уже пуп Европы. То, что (как ее называют с недавних пор) "пока еще канцлер" Меркель поддержала инициативу Макрона, с одной стороны, связано с проблемами в Бундесвере: в хозяйстве — упадок, в элитных подразделениях – нацисты. С другой, — с тем, что она сама не вполне верит в реализацию этих планов.

Чтобы это наступило европейцам нужно ответить на главный вопрос: зачем оплачивать еще одну армию, если есть НАТО, на которую жаль и 2% ВВП, чего требует Трамп? В настоящий момент то, чем располагает Североатлантический альянс в Европе, уже без учета Великобритании, — это около 1 миллиона 700 тысяч военнослужащих, около полутора сотен боевых кораблей, 7 десятков подлодок, включая французские атомные, примерно 5300 танков и около 2700 боевых и транспортных самолетов разных типов.

Вероятно, создание евроармии, автономной от Альянса, приведет к его ослаблению из-за переподчинения новому командованию какой-то значительной части этих сил и средств. В НАТО такое вряд ли одобрят. Сторонники проекта упирают на необходимость застраховать свою безопасность от колебаний политического курса США — вдруг вслед за Трампом придет еще кто-нибудь похуже. Однако это не убедило Голландию и нейтральную Австрию. Идея выхода из-под вассальной зависимости от США точно не сработает на востоке Европы, где ей как раз рады. Требуют еще больше.

"Государства Прибалтики и Польша в отношениях с Москвой страдают от маниакально-депрессивного синдрома. Они готовы втянуть нас в противостояние, вызванное их представлениями о своем восточном соседе. У американцев есть планы по созданию нового железного занавеса от Балтики до Черного моря. Польша и Прибалтика с таким разделение в большей степени согласны, потому что оно направлено против России и Германии. Нужно трезво оценивать положение дел", — подчеркнул Вилли Виммер.

Противоречия в интересах так, как их понимают нынешние элиты, раздирают Евросоюз. Например, интересы находящихся у власти польских националистов, которые продемонстрировали свою мощь на марше 11 ноября, радикально расходятся с планами Берлина. И проект европейской армии — попытка Старой Европы запустить новый механизм внутренней интеграции в противовес усилению евроскептиков, которые задают, наверное, самый важный вопрос: кто всем этим будет командовать?

И на каком языке будут отдавать команды, так чтобы их смысл абсолютно точно дошел до каждого рядового: в данном случае это — ключевые организационные вопросы. И английский теперь как-то не подходит, и у каждого своя гордость.

В истории проект европейской армии реализовывался дважды — в 1812-м и 1941 годах. Понятно, что тогда таких проблем не возникало. И хотя оба раза армии эти были биты, но это просто из-за того, что пришли в Россию.

Вообще-то демократические принципы, на которых стоит Евросоюз, где все — на основе ротаций, консультаций и консенсуса, противоречат природе армии с ее жесткой командной вертикалью. Появится в Европе общая постоянная армия — сразу станет ясно, кто главный. Идея Макрона слишком интересна, чтобы о ней не поговорить, и, похоже, слишком сложна, чтобы рассчитывать на ее реализацию в какой-то обозримой перспективе.