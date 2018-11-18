Макрон выступил с милитаристским заявлением в Бундестаге

Некоторые крупные державы представляют угрозу для безопасности Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в воскресенье в Бундестаге. Французский лидер призвал коллег укреплять оборону и не дать отодвинуть Европу на вторые роли на международной арене, передает телеканал "Россия 24".

Под крупными державами Макрон, по всей вероятности, имел в виду США. Недавно он поссорился с Дональдом Трампом, который раскритиковал его за идею создания европейской армии. Макрон же, со своей стороны, указал, что Франция никогда не станет вассалом США.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что единой армии Евросоюза нужны не только совместные учения военных и хорошее оснащение, но и политическая воля для того, чтобы решительно защищать европейские интересы в случае возникновения кризисов. Она подчеркнула важность того, чтобы ЕС был способен к быстрым действиям даже при необходимости военного кризисного реагирования.

Идея создания единой европейской армии, независимой от США, принадлежит как раз президенту Франции — Макрон высказал ее в начале ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны Испании Маргарита Роблес эту идею поддержали. Между тем лидер партии французской "Национальное движение" Марин Ле Пен считает, что планы президента создать единую европейскую армию опасны.

Тем временем рейтинг лидера Пятой республики опустился до рекордных 25 процентов. Ниже за всю историю Франции было только у Франсуа Олланда — в 2013 году его поддерживали всего 20 процентов населения.