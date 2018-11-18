Индия готовит цифровую колонизацию Запада
Новые вызовы стоят сегодня перед всеми странами. Как на них отвечает Индия?
Две Индии — традиционна и информационная. Одна — архаичная — с кастами и ритуалами. Вторая — страна IT-технологий, наступающая на глобальный цифровой рынок.
Electronic City в Бангалоре. Кремниевая долина Индии — дом для индустрии, которая генерирует оборот в 167 миллиардов долларов в год и формирует около 8% ВВП страны. Программист Парас Мехта вместе с командой работает над созданием приложения для игроков в крикет — самой популярной здесь спортивной игры.
"Я создаю алгоритм, который преобразует данные с сенсоров, установленных на бите для крикета в трехмерную графическую модель. Сама модель показывает тренеру, как двигается игрок, и позволяет улучшить технику удара", — пояснил Мехта.
Индия и сегодня — лидер "офшорного программирования". Мировые IT-компании уже давно отдают часть работ по созданию компьютерного кода индийцам. Тысячи фирм и программистов-одиночек в Индии готовят "кирпичи", из которых строятся здания готовых программ.
Накопленный за годы работы на гигантов опыт однажды должен был разродиться появлением собственных индийских стартапов. Их называют "единорогами" — проекты из Индии на миллиард долларов и выше, сумевшие завоевать мировой рынок.
"За последние лет 10 Индия совершила рывок от "обслуживания" индустрии IT до создания собственных инноваций. Страна претендует на то, чтобы стать одним из центров цифровых технологий в мире", — считает Рахуль Нагар, соучредитель компании Str8Bat.
Юные брахманы — представители высшей касты — чтобы считаться хорошо образованными, обязаны не только знать сложнейшую ритуальную практику, но и уметь читать "Веды" — древнейшие святые писания.
В одной из школ молодые брахманы штудируют ведические знания на уже мертвом языке санскрите. Это — после обеда. А до изучают языки программирования, которые как говорят, чем-то похожи на повторяющиеся слова и предписания из "Вед". Именно представители этой касты в конце 80-х стали локомотивом IT-революции в стране, где большая часть населения остается неграмотной.
Сами индийцы любят объяснять успехи своих программистов в первую очередь отсутствием языкового барьера. Мол, второй государственный язык – английский, и все дети учат его с первого класса. А еще "природной склонностью" к математике — тут обычно упоминают, что шахматы же придумали именно в Индии. Однако основной секрет успеха индийского IT — дешевая рабочая сила. И ту работу, которую западные программисты делали за 2 тысячи долларов, их коллеги из Бангалора еще недавно готовы были делать за 200.
Ежегодно дипломы инженеров получают более полутора миллионов молодых индийцев. Еще столько же программистов в Индии называют себя самоучками. Знание нескольких языков программирования почти гарантировано обеспечит работой — внутренний рынок растет как на дрожжах. К 2020-му в самой Индии будет насчитываться 730 миллионов пользователей Интернета.
Здесь любят вспоминать, о том, как после семимесячного путешествия в Индию в поисках вдохновения Стив Джобс вернулся домой с идеей компьютера Apple Macintosh. Ведь сами индийцы с одинаковым увлечением умудряются изучать технологии блокчейна, искусственного интеллекта и следовать ритуалам, которые корнями уходят в глубь веков. На закате сотрудники IT-компаний Бангаора приходят на берег озера, чтобы принять участие в древнем ритуале поклонения ведийской богине Ушас.
"Этот ритуал омовения в середине ноября совершают индийцы по всему миру. Это то, что нас связывает так же, как смартфон. Я могу сидеть в ашраме и быть на видеосвязи с друзьями и родными в любой точке мира", — рассказал Бене Кумар Сингх, организатор фестиваля.
Второй после квартала технопарков центр притяжения индийского Бангалора — ашрам гуру Шри Шри Шанкара — заповедник на нескольких гектарах, куда паломники идут в поисках просвещения и смысла жизни. Сам гуру — настоятель ашрама — появляется перед публикой с заходом солнца и отвечает на вопросы сограждан, пришедших за мудростью после трудового дня. Спрашиваем у него, как он сам сохраняет ясность ума в эпоху информационной революции?
"Человек легко поддается на эмоции от информации, которую он получает с помощью технологий, например, из соцсетей или из фейковых новостей. Потому нам надо осознать, что не все, что распространяется с помощью Интернета и СМИ, — истина, всегда надо иметь в себе сомнение", — считает гуру Шри Шри Шанкара.
Но пока гуру предлагает смотреть внутрь себя, молодые индийцы все же одним глазом смотрят в будущее. Навыки программирования — это еще и шанс вырваться из системы каст, войдя в мир высоких технологий, где все априори равны.
"Инновации не знают передела, чего бы ты ни достиг, ты хочешь узнать, а что же дальше? Очевидно, что нас ожидает огромный рост потребности в специалистах в области машинного обучения и искусственного интеллекта. И мы рассчитываем, что это будут индийские программисты. Тем более что те, кто уезжали из Индии, возвращаются назад", — сказал Санджив Малхотра, директор Центра преимущества.
Выполнить амбициозную задачу — довести долю цифровой экономики Индии до 1 триллиона к 2022 году – невозможно, оставаясь "южноазиатской программой мастерской". Власти запустили "цифровую инициативу" — программу отбора и развития перспективных стартапов. И уже в ближайшие годы, уверены ее идеологи, мир станет свидетелем обратной, на этот раз цифровой, колонизации Индией Запада.
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