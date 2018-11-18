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18 ноября 201820:55

В Москве ограбили церковную лавку

Владимир Смирнов/ТАСС

В Москве на Волгоградском проспекте ограбили церковную лавку.

Двое злоумышленников вошли в павильон, начали угрожать продавщице. Ворам удалось унести два лотка с ювелирными изделиями, сумма похищенного устанавливается, передает ТАСС.

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