В Дагестане без света остались более 45 тысяч человек

В нескольких районах Дагестана произошло отключение электричества. На этой территории проживают 45 тысяч человек. Работы по восстановлению начнутся утром в понедельник.

По данным регионального МЧС, электроэнергия отключена в Цунтинском, Тляратинском, Бежтинском участке и частично в Шамильском районе.

Всего в зоне отключения — 148 населенных пунктов, где проживают около 45 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч детей. Централизованного отопления и водоснабжения в этих районах нет, сообщает "Интерфакс".