Радулов забил 100-й гол в НХЛ и помог "Далласу" разгромить "Айлендерс"

Российский легионер "Даллас Старз" Александр Радулов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" оформил сотую заброшенную шайбу за время своих выступлений за океаном.

В выездном поединке "шерифы" добились разгромной победы над "айлс" со счетом 6:2, чему в значительной мере поспособствовал и российский нападающий. Радулов по итогам встречи набрал три очка, став автором двух забитых шайб и сделав одну результативную передачу.

Теперь в активе россиянина 243 очка в НХЛ: 100 голов и 143 ассиста. Ранее он также выступал за "Нэшвилл Предаторз" и "Монреаль Канадиенс".