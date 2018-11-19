Швейцария разгромила Бельгию и пробилась в плей-офф Лиги наций

В швейцарском Люцерне на стадионе "Свисспорарена" состоялся матч группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Бельгией. Победу в матче праздновали футболисты хозяев, которые обыграли своего соперника с крупным счетом 5:2.

Бельгийцы уже через две минуты после начала игры смогли открыть счет после того, как забил Торган Азар – младший брат Эдена Азара. Еще через 15 минут ему же удалось оформить дубль и сделать счет 2:0.

Однако швейцарцы не сдались и уже через 9 минут отквитали один мяч усилиями Рикардо Родригеса, реализовавшего пенальти. На 31-й минуте Харис Сеферович сделал счет ничейным, а за минуту до свистка на перерыв он же и вовсе вывел свою команду вперед. Во второй половине игры швейцарец Нико Эльведи забил четвертый гол в ворота "красных дьяволов", а все тот же Сеферович на 84 минуте оформил хет-трик и оформил волевую и разгромную победу Швейцарии – 5:2.

Благодаря этому успеху швейцарцы набрали девять очков и, несмотря на равенство очков с бельгийцами, по дополнительным показателям завоевали место в плей-офф. Финальная часть Лиги наций состоится в июне 2019 года.

В остальных матчах Лиги наций зафиксированы следующие результаты: Северная Ирландия – Австрия (1:2), Молдавия – Люксембург (1:1), Сан-Марино – Белоруссия (0:2), Венгрия – Финляндия (2:0), Греция – Эстония (0:1). Также ранее Англия обыграла Хорватию со счетом 2:1.