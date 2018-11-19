Маршрутки, по мнению россиян, стали самым опасным видом транспорта

Почти половина россиян считает, что самым опасным видом транспорта является маршрутное такси. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга эта доля выше — 59%. Главной причиной опасений стали аварии по вине водителя.

По мнению 38% опрошенных, наиболее опасным видом транспорта является самолет. Люди боятся плохого технического состояния транспортного средства.

Почти четверть опрошенных считают самым опасным междугородний автобус.

Меньше всего люди (17%) опасаются передвигаться наземным городским транспортом, сообщает РИА Новости.