Гонщица Формулы-3, сломавшая позвоночник, избежала паралича

Немецкая автогонщица София Флерш, накануне попавшая в страшную аварию на трассе в китайском Макао в результате чего она сломала позвоночник, избежала паралича. Отец спортсменки Александр Флерш сообщил о том, что его дочь может двигать конечностями.

В то же самое время, директор команды HWA Фриц ван Амерсфорт заявил: "Мы должны благодарить ангелов за то, что Софи осталась с нами. Это просто фантастика. Авария показала, насколько прочны наши болиды", — приводит слова функционера Чемпионат.Com со ссылкой на Die Welt.

Напомним, что Флерш на одном из поворотов трассы на скорости порядка 280 километров налетела на авто своего соперника, который в итоге стал для нее подобно трамплину. В результате болид с немецкой гонщицей вылетел за пределы трассы, врезавшись на скорости в трибуну для фотографов.