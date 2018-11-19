19 ноября 201806:45
В Белграде протестуют против соглашений с Косово
В Белграде прошли многотысячные протесты против мирных соглашений с Косово. Демонстранты собрались у здания парламента. По данным местных СМИ, пришло несколько тысяч человек.
Многие принесли флаги Сербии и до вечера оставались на площади напротив Национальной Ассамблеи. Когда стемнело, протестующие зажгли фаеры. Демонстранты выступают против плана, подразумевающего изменение границы Сербии.
По этому соглашению населенная преимущественно албанцами Прешевская долина должна отойти Косово. В ответ Белград возьмет под контроль земли на севере автономии.
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