В Израиле обсуждают смелые политические решения премьер-министра

Израильские газеты обсуждают сегодня решение премьера Биньямина Нетаньяху занять ещё один пост. Речь о кресле главы министерства обороны. Оно оказалось вакантным после отставки Авигдора Либермана.

Он и его партия "Наш дом — Израиль" вышли из правительственной коалиции после того, как Нетаньяху пошел на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа. Таким образом премьер надеется сохранить нынешнее правительство и отложить его роспуск как минимум до конца года.

Нетаньяху уже совмещает и должность министра иностранных дел. Полномочия главы внешнеполитического ведомства он, как считают эксперты, передаст кому-то еще, сообщает "Россия 24".