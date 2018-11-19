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19 ноября 201806:30

В Израиле обсуждают смелые политические решения премьер-министра

Израильские газеты обсуждают сегодня решение премьера Биньямина Нетаньяху занять ещё один пост. Речь о кресле главы министерства обороны. Оно оказалось вакантным после отставки Авигдора Либермана.

Он и его партия "Наш дом — Израиль" вышли из правительственной коалиции после того, как Нетаньяху пошел на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа. Таким образом премьер надеется сохранить нынешнее правительство и отложить его роспуск как минимум до конца года.

Нетаньяху уже совмещает и должность министра иностранных дел. Полномочия главы внешнеполитического ведомства он, как считают эксперты, передаст кому-то еще, сообщает "Россия 24".

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