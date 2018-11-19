В РЖД показали новые плацкартные вагоны

В РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны.

Судя по фотографиям, которые представила компания, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создадут индивидуальное пространство.

Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки — серые с красными подголовниками. Полки оборудованы плотными шторками, которые можно закрыть в любой момент. В вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное освещение, а также вендинговые аппараты. В туалете есть гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, новый вагон покажут на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что плацкартные вагоны будут капсульного типа. Это делается для большего комфорта пассажиров. Первые такие вагоны выйдут на маршруты в течение двух лет.