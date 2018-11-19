Пресс-конференция, послание, съезд: Песков поделился планами Путина на конец года

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет традиционно в декабре в привычном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с посланием к Федеральному собранию, вероятнее всего, президент обратится уже в следующем году, дата пока не определена, передает ТАСС.

Песков также не исключает, что президент примет участие в съезде "Единой России", который запланирован на декабрь.

"Съезд "Единой России", насколько я знаю, действительно готовится​​​. И нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие, как он это делал в предыдущие годы", — сказал пресс-секретарь главы государства.