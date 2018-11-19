19 ноября 201813:35
Керлинг. Мужская сборная России уступила команде Швеции
На чемпионате Европы по керлингу, который продолжается в столице Эстонии, стартовал очередной игровой день. Его начали мужские команды, и россияне встречались с соперниками из Швеции. "Тре Крунур" оказалась сильнее (5:3) и нанесла нашей сборной третье поражение.
Как уже сообщали Вести.Ru, ранее наша мужская команда уступила немцам (6:10) и полякам (4:8), но сумела победить весьма сильную сборную Шотландии (8:7). Наши керлингисты идут в "регулярке" на 6-м месте при десяти участниках. Лидируют Италия, Швеция (по 4 победы), Германия, Шотландия (по 3).
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин перенес Послание к Федеральному собранию
- Россия объявит Браудера в международный розыск
- В небе над Москвой опасно сблизились два самолета
- Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет
- Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57
- В РЖД показали новые плацкартные вагоны. Фото
Самое читаемое
-
Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина
- Рассекретивших себя на корпоративе оперативников уволили с работы
- Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней
- Батл в стиле олдскул: встреча поэтов закончилась поножовщиной
- 17-летнюю девочку-изверга приговорили к 1,5 годам колонии
Авто.Вести.Ru
-
В России запретили продажи "китайца" Chery по итогам краш-теста
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
- Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
- Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- Вот как будет выглядеть первый супер-кроссовер Aston Martin
Вести.Экономика
-
Россия в сентябре увеличила вложения в гособлигации США
- Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
- Белый дом должен оспорить обоснованность повышения ставки ФРС
- Треть россиян тратят на продукты больше половины своего дохода
- Барнье предлагает продлить переходный период по Brexit
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Детей после сотрясения мозга вредно держать «в тишине и покое»
- Ученые объяснили, почему люди видят призраков
- Ешь и худей: назван препятствующий набору веса продукт
- 5 странных медицинских экспериментов, о которых вы точно не слышали
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Конфликт школьника и учителя дошел до полиции
- Собянин рассказал, как умные системы меняют жизнь города
- Бывшую фабрику в Реутове превратят в арт-пространство
- В молочных сосисках обнаружили ДНК лошади
- Московские театралы устроили бунт на спектакле
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Самая яркая галактика поедает сразу трёх соседей
- Дожди в "марсианской" пустыне Атакама уничтожили практически всё живое
- Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены
- Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей
19 минут назад
Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
4 часа назад
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"
23 минуты назад
У Amazon потребовали запретить советскую символику
3 часа назад
"Великие имена России": определен список финалистов
16 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце
15.11.2018 09:00
Патмос: остров-скала в алтайской глуши
3 часа назад
Ученые выяснили, что вреднее, - жиры или углеводы
4 часа назад
Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
4 часа назад
Как будут выглядеть герои мультфильмов на пенсии
5 часов назад
Россияне назвали самый опасный вид транспорта
5 часов назад
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
5 часов назад
Тайвань может лишиться членства в МОК
6 часов назад
Москвичей ждет похолодание и небольшой снег
6 часов назад
Представительству РПЦ в Сирии исполнилось 60 лет
7 часов назад
В Белграде протестуют против соглашений с Косово
8 часов назад
Кинопрокат в России возглавили "Фантастические твари"
12 часов назад
В Аргентине опубликовали первые фото затонувшей подлодки
13 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера
15.11.2018 17:14