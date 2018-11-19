Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции

К расследованию конфликта между учителем и учеником в одной из московских школ подключились полиция и Департамент образования. В результате инцидента ребенок попал в больницу, а педагог лишился работы. Родители готовят иск в суд, но и учитель сдаваться не намерен.

- С этим инцидентом можно было разобраться вполне грамотно и аккуратно!

Не получилось: после конфликта в школе 1574 ученика увезли в травмпункт, а учителя уволили. По словам Екатерины Уманской, в тот день из-за болезни коллеги ей пришлось вести занятия сразу в двух классах. Девятиклассники вели себя нормально, а вот в пятом классе на предложение достать тетради среагировали не все и не сразу.

"Он на самом деле смотрел на меня, на мой взгляд, абсолютно равнодушным взглядом. Я поняла: чтобы быстро решить эту проблему, мне лучше, условно говоря, с ним разбираться в коридоре. Поэтому я подошла, по моей памяти, я могла взять его за плечо, чтобы он встал", — рассказывает педагог.

Родители Глеба Белявского уверяют, что на уроке русского в 5-м "л" все было не так.

"Сын сидел, протирал очки — он плохо видит. Не отреагировал на ее команду достать тетрадь. Она подошла, начала агрессивно стучать по столу. После чего она его вытащила за шиворот из-за стола и рывком кинула на соседнюю парту. Он ударился рукой и пальцем", — говорит Мария Белявская.

В подтверждение своих слов родители показывают заключение травматолога: перелом верхней фаланги.

- Но до того, как его, допустим, трогать, вы его попросили выйти словами или как?

"Ну, я не могу сказать точно — скорее всего, да. Я сказала "Глеб" — что-то я должна была наверняка произнести!" — говорит Екатерина Уманская.

Свидетельства учеников — точнее их родителей — противоречат друг другу. Одни говорят, что непоседа Глеб повредил палец еще до злополучного урока.

"До урока он, совершенно четко! Дети — и не только мой ребенок, а, в общем, все в классе — подтверждают, что он жаловался, что у него болит рука — он прищемил руку дверью", — говорит мать одноклассника Глеба Белявского Юлия Вапняр.

Другие обвиняют учителя в рукоприкладстве.

- Со слов моего ребенка, избиение было. Он видел, как Глеб ударился рукой о парту.

По словам Сергея Авакяна, его сын сидел за соседней партой и потому знает о происшедшем лучше других.

"У него два пальца в этот день было поранено. Один палец был поранен собственно на перемене — который болел, — и, видимо, из-за этого он внимания не обращал на учительницу. Я не знаю — это мои домыслы. Ну, как я полагаю. И второй палец был сломан в процессе всей этой истории", — предполагает Сергей Авакян.

Эта история продолжает набирать обороты. К изучению записей камер наблюдения уже приступила полиция.

"Директор совершенно четко мне сказала, что на камерах видно, как Уманская за шиворот, придавая ускорение, выкинула из класса моего ребенка, уронила его на пол, и потом долго и активно на него ругалась", — говорит Мария Белявская.

В ситуацию вмешался столичный Департамент образования. "Департамент образования взял данную ситуацию на контроль. Будет тщательно изучен вопрос законности принятых школой решений об увольнении работника", — сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Гаврилов.

Педагог считает, что ее уволили незаконно, и намерена добиваться восстановления. А родители школьника готовят иск в суд о защите чести и достоинства.