Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции
К расследованию конфликта между учителем и учеником в одной из московских школ подключились полиция и Департамент образования. В результате инцидента ребенок попал в больницу, а педагог лишился работы. Родители готовят иск в суд, но и учитель сдаваться не намерен.
- С этим инцидентом можно было разобраться вполне грамотно и аккуратно!
Не получилось: после конфликта в школе 1574 ученика увезли в травмпункт, а учителя уволили. По словам Екатерины Уманской, в тот день из-за болезни коллеги ей пришлось вести занятия сразу в двух классах. Девятиклассники вели себя нормально, а вот в пятом классе на предложение достать тетради среагировали не все и не сразу.
"Он на самом деле смотрел на меня, на мой взгляд, абсолютно равнодушным взглядом. Я поняла: чтобы быстро решить эту проблему, мне лучше, условно говоря, с ним разбираться в коридоре. Поэтому я подошла, по моей памяти, я могла взять его за плечо, чтобы он встал", — рассказывает педагог.
Родители Глеба Белявского уверяют, что на уроке русского в 5-м "л" все было не так.
"Сын сидел, протирал очки — он плохо видит. Не отреагировал на ее команду достать тетрадь. Она подошла, начала агрессивно стучать по столу. После чего она его вытащила за шиворот из-за стола и рывком кинула на соседнюю парту. Он ударился рукой и пальцем", — говорит Мария Белявская.
В подтверждение своих слов родители показывают заключение травматолога: перелом верхней фаланги.
- Но до того, как его, допустим, трогать, вы его попросили выйти словами или как?
"Ну, я не могу сказать точно — скорее всего, да. Я сказала "Глеб" — что-то я должна была наверняка произнести!" — говорит Екатерина Уманская.
Свидетельства учеников — точнее их родителей — противоречат друг другу. Одни говорят, что непоседа Глеб повредил палец еще до злополучного урока.
"До урока он, совершенно четко! Дети — и не только мой ребенок, а, в общем, все в классе — подтверждают, что он жаловался, что у него болит рука — он прищемил руку дверью", — говорит мать одноклассника Глеба Белявского Юлия Вапняр.
Другие обвиняют учителя в рукоприкладстве.
- Со слов моего ребенка, избиение было. Он видел, как Глеб ударился рукой о парту.
По словам Сергея Авакяна, его сын сидел за соседней партой и потому знает о происшедшем лучше других.
"У него два пальца в этот день было поранено. Один палец был поранен собственно на перемене — который болел, — и, видимо, из-за этого он внимания не обращал на учительницу. Я не знаю — это мои домыслы. Ну, как я полагаю. И второй палец был сломан в процессе всей этой истории", — предполагает Сергей Авакян.
Эта история продолжает набирать обороты. К изучению записей камер наблюдения уже приступила полиция.
"Директор совершенно четко мне сказала, что на камерах видно, как Уманская за шиворот, придавая ускорение, выкинула из класса моего ребенка, уронила его на пол, и потом долго и активно на него ругалась", — говорит Мария Белявская.
В ситуацию вмешался столичный Департамент образования. "Департамент образования взял данную ситуацию на контроль. Будет тщательно изучен вопрос законности принятых школой решений об увольнении работника", — сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Гаврилов.
Педагог считает, что ее уволили незаконно, и намерена добиваться восстановления. А родители школьника готовят иск в суд о защите чести и достоинства.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин перенес Послание к Федеральному собранию
- Россия объявит Браудера в международный розыск
- В небе над Москвой опасно сблизились два самолета
- Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет
- Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57
- В РЖД показали новые плацкартные вагоны. Фото
Самое читаемое
-
Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина
- Рассекретивших себя на корпоративе оперативников уволили с работы
- Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней
- Батл в стиле олдскул: встреча поэтов закончилась поножовщиной
- 17-летнюю девочку-изверга приговорили к 1,5 годам колонии
Авто.Вести.Ru
-
В России запретили продажи "китайца" Chery по итогам краш-теста
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
- Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
- Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- Вот как будет выглядеть первый супер-кроссовер Aston Martin
Вести.Экономика
-
Россия в сентябре увеличила вложения в гособлигации США
- Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
- Белый дом должен оспорить обоснованность повышения ставки ФРС
- Треть россиян тратят на продукты больше половины своего дохода
- Барнье предлагает продлить переходный период по Brexit
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Детей после сотрясения мозга вредно держать «в тишине и покое»
- Ученые объяснили, почему люди видят призраков
- Ешь и худей: назван препятствующий набору веса продукт
- 5 странных медицинских экспериментов, о которых вы точно не слышали
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Конфликт школьника и учителя дошел до полиции
- Собянин рассказал, как умные системы меняют жизнь города
- Бывшую фабрику в Реутове превратят в арт-пространство
- В молочных сосисках обнаружили ДНК лошади
- Московские театралы устроили бунт на спектакле
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Самая яркая галактика поедает сразу трёх соседей
- Дожди в "марсианской" пустыне Атакама уничтожили практически всё живое
- Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены
- Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения